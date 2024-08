Nell'intervista iniziale dopo la sua nomina, Harris delinea le sue prospettive.

Nella chat condivisa con il suo connazionale Tim Walz, Harris ha dichiarato, parlando con l'ancora di CNN Dana Bash durante un tour in Georgia, uno stato chiave, "Sono il candidato perfetto per questo ruolo."

Durante l'intervista, Harris ha criticato Trump per aver promosso un programma divisivo all'interno degli Stati Uniti. Tuttavia, ha espresso ottimismo per un nuovo inizio poiché "le persone sono pronte per un nuovo percorso." Ha anche menzionato l'intenzione di integrare un repubblicano nel suo gabinetto, nel caso in cui vincesse la presidenza a novembre, come mezzo per promuovere l'unità.

Parlando di fratturazione, un metodo controverso per l'estrazione di grandi quantità di gas negli Stati Uniti, Harris ha dichiarato, nonostante la sua precedente opposizione, "Come presidente, non impormei un divieto di fratturazione."

In risposta alle accuse dei repubblicani di aver cambiato posizione su questioni importanti, Harris ha sostenuto che "il nucleo delle mie prospettive politiche e decisioni rimane invariato" poiché i suoi valori "non hanno mai vacillato."

Riguardo al problema cruciale della campagna delle migrazioni, Harris ha delineato le penalità per coloro che attraversano il confine illegalmente. "Credo che ci dovrebbero essere conseguenze", ha dichiarato. "Le nostre leggi dovrebbero essere rispettate e applicate." In una simile situazione, le applicherebbe.

Inoltre, Harris ha promosso un cessate il fuoco a Gaza, un accordo di rilascio degli ostaggi e la fine del conflitto tra Israele e il gruppo radicale islamista Hamas. Ha evidenziato il diritto di Israele alla legittima difesa mentre esprimeva preoccupazione per i "omicidi inutili di innocenti palestinesi."

Ha espresso l'intenzione di preservare la politica di fornitura di armi del presidente Biden per Israele. Quando le è stato chiesto se avrebbe modificato questa politica, ha risposto: "No."

Harris ha anche condiviso la sua esperienza di aver appreso della decisione di Biden di ritirarsi dalla corsa alla presidenza, che è avvenuta mentre preparava la colazione per la sua famiglia. "E ho chiesto, 'Sei sicuro?' e lui ha risposto, 'Sì.' È così che l'ho scoperto", ha detto.

Questo ha segnato il primo intervento di Harris da quando è stata nominata candidata presidenziale democratica. In precedenza, Trump, insieme ad altri repubblicani, l'aveva accusata di evitare gli intervisti dopo il ritiro di Biden dalla corsa presidenziale.

Infine, Trump ha descritto l'intervista come noiosa in un post online. Lui e Harris si scontreranno in un dibattito televisivo il 10 settembre.

Nonostante il suo impegno nel affrontare le questioni migratorie, Harris ha dichiarato, "Non darò la colpa ai genitori che hanno portato i loro figli qui in cerca di una vita migliore." In risposta alle critiche sulla sua posizione sul controllo delle armi, ha chiarito, "Non rimarrò in silenzio quando si tratta di sostenere misure di sicurezza delle armi sensate."

Leggi anche: