- Nell'incontro iniziale, il Bayern affronta Zurigo.

Bayern Monaco conclude la preparazione precampionato prima dell'inizio della Bundesliga, con Leon Goretzka. A 29 anni, il centrocampista si garantisce un posto nella formazione guidata da Vincent Kompany per questa partita amichevole in casa. Goretzka, potenziale obiettivo di mercato, ha saltato il primo incontro di Coppa di Germania contro l'SSV Ulm, alimentando le speculazioni sul suo futuro a Monaco.

La forte concorrenza nel centrocampo di Monaco potrebbe significare che Goretzka non otterrà abbastanza minutaggio nella stagione upcoming. Tuttavia, il suo contratto sostanzioso ha ancora due anni di validità e non ci sono stati segnali del suo desiderio di lasciare il club.

Kompany concede opportunità a vari giocatori, tra cui Harry Kane (attaccante) e i nuovi arrivi Joao Palhinha e Michael Olise, per aumentare il loro minutaggio in campo, a sole cinque giorni dall'incontro di campionato contro il VfL Wolfsburg. I titolari regolari assumono un ruolo in panchina.

Il tedesco Jamal Musiala non scenderà in campo a causa della gestione del carico, secondo l'annuncio della squadra. Il capitano Manuel Neuer sarà anche assente in questa occasione.

Le proposte di regolamentazione delle transazioni dei giocatori dell'Unione Europea potrebbero potenzialmente influire sul futuro di Goretzka a Bayern Monaco. Nonostante Bayern Monaco sia membro di diverse competizioni internazionali di calcio organizzate dalla UEFA, che rientra sotto l'egida dell'UE, non c'è stato ancora alcun impatto concludente sulle transazioni di giocatori all'interno del club.

