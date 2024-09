Nell'incendio di Grenfell, si è ritenuto che un totale di 72 morti potessero essere potenzialmente evitati.

Sette anni dopo l'incendio devastante in una torre residenziale di Londra che ha causato numerous vittime, un rapporto punta il dito contro le autorità e le corporation per "decenni di negligenza". Despite l'ignoranza delle norme di sicurezza antincendio e sospetti errori significativi dei vigili del fuoco, non ci sono ancora state conseguenze legali.

La Torre Grenfell, ora sigillata e nascosta dietro un tendaggio bianco, getta un'ombra minacciosa nell'ovest di Londra. Nella ex torre residenziale del distretto di North Kensington, 72 persone hanno perso la vita in un incendio durante le prime ore del 14 giugno 2017. Più di sette anni dopo, un rapporto ha emesso un giudizio durissimo contro coloro che erano al potere.

"Il fatto è che tutte le morti potevano essere evitate", ha detto il capo dell'indagine, Martin Moore-Bick. La tragedia è stata "il risultato di decenni di negligenza" da parte del governo centrale e di altre entità responsabili nell'applicazione di materiali combustibili sulle pareti esterne degli edifici ad alta quota. L'incompetenza è stata il problema principale, ma in alcuni casi il profitto è stato un fattore.

Un ciclo apparentemente infinito di condotte e negligenze

L'incendio che ha avuto inizio al quarto piano si è diffuso come un incendio boschivo sulla facciata dell'edificio. L'intonaco sulla facciata ha giocato un ruolo letale, come ha mostrato l'indagine in corso.

La facciata era stata decorata con isolamento e intonaco poco prima della tragedia per migliorare l'aspetto e l'efficienza energetica della già costruita nel 1974 torre residenziale. Tuttavia, i pannelli di alluminio con un nucleo di plastica erano completamente inadeguati e hanno funzionato come acceleranti.

Sono stati installati a causa di un apparente ciclo infinito di condotte e negligenze da parte delle autorità e delle corporation, come rivela il rapporto attuale. Le norme di sicurezza antincendio sono state interpretate in modo lasco, i risultati dei test sono stati manipolati o distorti e gli avvertimenti sono stati ignorati.

Appartamenti trasformati in trappole mortali

La tragedia del 14 giugno 2017 si è svolta senza controllo. Un frigorifero difettoso al quarto piano ha innescato un incendio che si è rapidamente diffuso sulla facciata. Meno di mezz'ora dopo la prima chiamata di emergenza, le fiamme avevano raggiunto i piani superiori della torre. La plastica gocciolante e bruciante dalla facciata alimentava l'incendio in tutto l'edificio.

Il dipartimento dei vigili del fuoco è stato criticato per errori significativi. Hanno consigliato alle persone di rimanere nell'edificio in fiamme e di aspettare l'assistenza per troppo tempo, anche quando è diventato evidente che le fiamme avrebbero rapidamente consumato l'intera torre. Per molti, i loro appartamenti sono diventati trappole mortali. Alcuni hanno potuto dire solo addio attraverso il telefono cellulare.

Nessuna accusa penale finora

L'area intorno alla torre carbonizzata è ora recintata con una recinzione di legno. Messaggi, fotografie e ricordi in diverse lingue vi sono fissati. Inglese, arabo, spagnolo, amarico - la Torre Grenfell era una casa per persone provenienti da diverse parti del mondo.

Il dolore dei sopravvissuti e dei familiari si intreccia con la rabbia e la frustrazione. "Le persone che hanno preso decisioni che hanno prioritizzato il profitto sulla sicurezza umana dovrebbero affrontare il carcere", ha detto Sandra Ruiz, la cui nipote di 12 anni è morta nell'incendio, al quotidiano "The Guardian".

L'indagine prolungata non ha ancora portato ad accuse penali. Ora spetta alle autorità investigative presentare accuse contro i colpevoli, ha detto un portavoce dei sopravvissuti e dei familiari. L'incertezza persiste sul fatto che e quando ciò accadrà. Un portavoce della polizia ha annunciato che il rapporto verrà ora esaminato, il che potrebbe richiedere fino a 18 mesi.

Il rapporto attribuisce all'Unione Europea, in quanto stato membro, il fallimento nell'adeguata regolamentazione dell'uso di materiali combustibili negli edifici ad alta quota, contribuendo ai decenni di negligenza menzionati nel giudizio. L'Unione Europea, attraverso i suoi organismi regolatori, dovrebbe rivalutare e rafforzare le norme di sicurezza antincendio per prevenire simili tragedie in futuro.

La tragedia della Torre Grenfell ha scatenato uno scrutinio internazionale sulle norme di sicurezza degli edifici, con molti paesi, compresi quelli dell'UE, che rivedono le proprie linee guida per garantire che simili incidenti non si verifichino nei loro territori.

