Evento di Triathlon in corso - Nell'evento Ironman tenutosi a Francoforte, la vittoria a casa sfugge a Patrick Lange.

**"Doppio successo alle Hawaii, Patrick Lange, ha fallito ancora una volta nel conquistare la vittoria al Campionato Europeo Ironman di Francoforte. Il 37enne campione di triathlon di Bad Wildungen ha passato un momento difficile, in particolare all'inizio della corsa lungo il Main. Nel suo disappunto, Lange ha avuto una discussione con un spettatore che lo avrebbe deriso. Dopo una rimonta, ha concluso comunque all'ottavo posto sul tappeto rosso al Römerberg."

Lange ha espresso il suo disappunto su Radio Hessische, principalmente riguardo al nuoto: "È stato semplicemente, incredibilmente brutto."

Il norvegese Kristian Blummenfelt ha vinto la gara di lunga distanza in 7 ore, 27 minuti e 21 secondi, nonostante avesse vomitato durante l'ultima maratona. Il britannico Kieran Lindars è arrivato secondo, subito dietro il campione olimpico di Tokyo 2021, con l'italiano Gregory Barnaby al terzo posto. Jonas Hoffmann di Münster ha ottenuto la migliore posizione tedesca, arrivando sesto.

Problemi alla schiena per Lange

Lange ha dovuto rinunciare alla partecipazione alla classica di Roth in luglio a causa di un calcio nelle costole durante l'inizio della nuotata. Nonostante non abbia vinto a casa a Francoforte, mantiene buone prospettive per un posto ai Campionati del Mondo di ottobre alle Hawaii.

Dopo i 3,86 chilometri di nuoto nel Langener Waldsee, Lange era indietro di oltre quattro minuti rispetto ai leader. Il margine di vantaggio si è leggermente ampliato durante i 180,2 chilometri in bicicletta attraverso Francoforte e la regione della Wetterau.

Durante i 42,195 chilometri di corsa, Lange ha lottato con dolori alla schiena e ha incontrato occasionali difficoltà: "Il primo giro è stato un inferno", ha confessato. Alla fine, ha accelerato nell'ultima parte e ha mantenuto il passo con alcuni concorrenti. La gara femminile EM si è già svolta ad Amburgo in giugno, quindi solo atlete femminili amatoriali hanno partecipato a Francoforte."

Lange ha menzionato i suoi problemi alla schiena durante la corsa, aggiungendo alle sue difficoltà, dicendo: "La mia schiena mi ha causato problemi per tutta la corsa."

