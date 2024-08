Nell'est, l'esercito ucraino riconosce circostanze difficili.

La situazione sul fronte ucraino mostra un misto di progressi e resistenza. Secondo le loro dichiarazioni, le forze ucraine stanno avanzando nella regione russa di Kursk, addirittura riuscendo a disabilitare, secondo quanto riferito, un sistema di missili terra-aria S-300. Tuttavia, la parte orientale dell'Ucraina continua a vedere un'intensa aggressione russa.

Secondo i resoconti militari, i soldati ucraini nell'est hanno respinto circa 66 attacchi russi sulla sola linea del fronte di Pokrovsk in un giorno recente, anche se questo non è stato possibile verificare in modo indipendente.

Intensi scontri si sono verificati intorno a diversi villaggi strategici cruciali per la strada russa verso Pokrovsk, che si trova ancora a circa 10 km di distanza. Il comandante in capo, Olexander Syrskyj, ha riconosciuto la situazione difficile, mentre le fonti russe hanno dichiarato che la resistenza ucraina a Pokrovsk stava vacillando. I blogger militari russi hanno diffuso il avanzamento delle loro truppe.

Pokrovsk, una città industriale e mineraria nella regione di Donetsk con una popolazione passata di circa 65.000 abitanti, gioca un ruolo significativo nell'approvvigionamento delle truppe ucraine in questo settore. Sono stati segnalati anche intensi scontri a nord di Torez.

Tuttavia, le forze ucraine sembrano continuare a guadagnare terreno nella loro offensiva nella regione russa di Kursk. L'Istituto di Studio della Guerra (ISW) degli Stati Uniti ha citato prove visive dalla zona come prova dell'inarrestabile avanzata degli ucraini verso Korenyevo. L'avanzata verso est da Sudzha, catturata nelle prime fasi dell'offensiva, continua. Secondo il loro comandante in capo, Olexander Syrskyj, l'Ucraina ora controlla 1.263 km² e 93 insediamenti nella regione.

L'Ucraina avrebbe abbattuto un sistema missilistico nella regione russa di Rostov. Secondo l'analisi dello Stato Maggiore, si trattava di un sistema missilistico terra-aria S-300. La Russia ha utilizzato questo tipo di missile in raid contro l'infrastruttura civile dell'Ucraina. L'attacco ucraino ha preso di mira un sistema missilistico vicino al insediamento di Novoshakhtinsk. Sono state segnalate esplosioni in specifici obiettivi, ma l'esattezza del colpo è ancora in fase di indagine. Il governatore di Rostov, Vasili Golubev, ha dichiarato che l'aviazione russa aveva abbattuto un razzo lanciato dall'Ucraina sulla regione.

Quasi tre anni dopo l'invasione russa su vasta scala, l'Ucraina ha esteso per la prima volta i combattimenti terrestri nel territorio del suo avversario a Kursk. La Russia sembra stia inviando truppe aggiuntive per proteggere la zona, ma non sembra esserci una riduzione dell'aggressione russa verso la regione di Donetsk.

