Nell'espressione artistica, è essenziale utilizzare e soddisfare tutti gli stili o generi disponibili.

La scena artistica può essere caotica e frenetica. In modo sorprendentemente raccolto e composto, Jan e Tina Wentrup hanno guidato i loro collaboratori artistici attraverso alti e bassi per due decenni, facendo affidamento sulla dialogo, sulla decelerazione e su una base unica a Venezia.

Dal passaggio da una scuderia equina rimodernata a un ex ufficio postale ristrutturato con stile, dall'est dell'innalzamento all'ovest dell'istablishment. Ti fa venire in mente immagini di Berlino? Certo che sì. Jan Wentrup ha stabilito la sua galleria a Berlino vent'anni fa e l'ha gestita insieme a sua moglie Tina dal 2009. Questa primavera, hanno inaugurato una filiale a Venezia, dove i visitatori possono prenotare una traversata in mare con un artista e un'imbarcazione speciale. Il loro anniversario viene celebrato a Berlino con una mostra insolita. La coppia ha collaborato con ntv.de a Berlino per un'intervista. L'importanza del dialogo continuo è fondamentale per la coppia. Con apertura e disponibilità ad interagire con gli altri, comunicano tra di loro e con gli altri. In particolare, apprezzano i dialoghi con i 19 artisti della galleria, il loro team, i collezionisti o i curatori e l'interazione con il pubblico. La zona delle vendite è anche accessibile come spazio espositivo gratuito. Tutti sono benvenuti a entrare, guardarsi intorno e fare domande.

L'arte esposta alla Wentrup è comprensibile senza grandi spiegazioni. "Un'opera d'arte deve prima di tutto valere per se stessa", dice Tina Wentrup. "Miriamo a qualcosa che accada tra i visitatori, soprattutto non creare barriere". Certo, ci sono opere altamente concettuali che richiedono una conoscenza estesa. Tuttavia, un'opera d'arte è autosufficiente, in piedi da sola, nota Jan Wentrup. "Soprattutto, si tratta dell'impegno personale tra il visitatore e l'opera d'arte. Qualsiasi altra cosa può essere solo informazione supplementare". L'arte, however, ha diversi livelli, fa notare Wentrup. È questo che la distingue dalla semplice decorazione: "C'è solo questo piano, piuttosto piatto".

Valutando il talento emergente

La mostra del ventennale "20 Years - An Anniversary Show" è come un tesoro inaspettato. Gli artisti che collaborano con i Wentrup hanno avuto la libertà di scegliere un partner. Ne risultano accostamenti intermediali inaspettati e nuovi punti di vista. Ci sono state collaborazioni che li hanno sorpresi, rivela Jan Wentrup. "Per esempio, Karl Haendel ha chiesto a nostro figlio di scrivere sulla sua opera". Tina Wentrup menziona che Karl apprezza i giovani e le loro prospettive.

Si rammaricano che ci siano meno conversazioni nell'arte sempre più rapida. La comunità artistica stretta è l'accento: Despite the rain and cold, the artists, team members, and numerous enthusiasts attended to celebrate and discuss at the anniversary. The gallery often displays socially and politically charged works, such as the carpet collages of sculptor Nevin Aladağ, which appear colorful and appealing at first glance. However, she questions complex issues of identity and cultural community through her innovative ornament mix. "Nico Anklam, a curator we've worked with extensively," says Tina Wentrup, "said it should be possible to bring a work of art closer to someone who knows nothing about art, as well as to a university professor. You have to be able to cater to all required demographics." That's an approach they admire.

In his hometown of Münster, Jan Wentrup studied art history, "without knowing what to do with it", he recalls. "I still engage with the theoretical aspect of art history, but I value the personal dialogue with art more". He initially intended to pursue a doctorate in New York, but several factors hindered that plan, so Berlin ended up as the only alternative. He had already thought about running his own gallery during his studies.

Twenty years ago, Berlin was the epicenter of contemporary art, recalls the gallery owner. "It was easy to secure a studio and produce contemporary art, so international collectors arrived here". His first gallery location operated in a renovated horse stable, now a hub of one-man operations, laughs the gallerist. "When the first people from Grunewald came to Choriner Street, they said they had never been this far east. The Wall had already fallen 15 years ago".

Tina Wentrup, also from Münster, attended German, French, theater, film, and television studies in Cologne, Paris, and Berlin. "In Berlin, I worked for the French Embassy, the Bureau du Théâtre et la Danse, the Schaubühne, and Sasha Waltz," she reflects. "When Jan and I reconnected and grew closer, I was increasingly hired by galleries for fairs because I spoke French. I found visual art engaging because it's a very open world, unlike theater, where you work closely, almost hermetically, with each other".

Abbracciando la varietà

Five years later, the couple decides to run and develop the gallery as equal partners. This involves actively approaching galleries abroad for their artists. In essence, it's crucial for all artists to have galleries of different sizes and nationalities to formulate strategies and concepts together. The network that emerges is enormously beneficial; artists become stronger and are perceived differently on an international scale.

They have since replaced the horse stable with a refurbished post office. Change is the norm, and galleries are no longer the sole sales platform. Artists use Instagram to self-promote their works. To what extent is gallery work still significant? "You need a place to experience art in person", Tina Wentrup is emphatic, as the gallery serves as critical mediation. "Long-term placement in collections is equally important as sustainable strategic growth", adds Jan Wentrup.

Quando si tratta di tendenze del mercato, il mondo dell'arte ha iniziato a rispecchiare l'industria della moda in certa misura. "È un modello insolito che vedo emergere", esprime Tina Wentrup, "Ci sono alti e bassi con una volatilità in aumento, anche nei prezzi. Tuttavia, non posso fare a meno di sentire che il tocco umano sta svanendo". Gli artisti non dovrebbero essere ridotti a commodities. "Non stiamo trattando automobili o orologi di lusso qui, stiamo lavorando con esseri viventi e meritano rispetto e affetto".

Essi si oppongono deliberatamente al ritmo frenetico del mondo con la tranquillità. Ad aprile, hanno ampliato il loro portafoglio di gallerie aprendo una seconda sede a Venezia. Contrariamente alla credenza, avere più sedi non significa necessariamente un ritmo rallentato. Quindi, cosa li attrae a Venezia? "Nuotiamo controcorrente", condivide Jan Wentrup, "C'è questa corrente principale a Venezia, piena di folla, ma noi preferiamo navigare i canali laterali, dove c'è più spazio per respirare". Nella più isolata zona di Cannaregio, hanno scoperto un ex atelier di moda, completo di un molo privato. Tale adattamento è comune a Venezia, poiché tutto, comprese le opere d'arte, deve essere trasportato in barca.

"Le aree urbane non favoriscono i rapporti autentici. La gente entra, resta per un paio di giorni e poi se ne va di corsa", concorda Tina Wentrup. "Ma Venezia offre un cambiamento di ritmo gradito. La gente viene a rilassarsi". L'atmosfera, l'acqua, tutto incanta e ispira le loro imprese creative. I Wentrup sono anche riusciti a realizzare alcuni progetti straordinari a Venezia. Ad esempio, il loro evento di navigazione in corso con l'artista Gregor Hildebrandt, che ha progettato una vela utilizzando nastri magnetici neri.

"Mostra di anniversario" fino al 16 novembre, Galleria Wentrup, Knesebeckstraße 95, 10623 Berlino

Per gli appassionati d'arte che visitano la Biennale: "Stella e il viaggio oscuro", fino al 19 ottobre, Calle della Testa, 6359 Cannaregio, 30121 Venezia

