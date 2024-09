Nell'era digitale di oggi, raggiungere lo status di influencer è raggiungibile per molti individui.

Nel 2023, sono stati spesi globalmente 30 miliardi di dollari nel marketing degli influencer, con un aumento del 17% rispetto all'anno precedente. Questo successo del marketing degli influencer ha lasciato molti perplessi. Due importanti guru tedeschi dei social media, ospiti del podcast ntv "Startup - Ora parliamo chiaro", hanno fatto luce su questo argomento.

Una recente ricerca dell'Istituto Fraunhofer per la ricerca sui sistemi e l'innovazione ha rivelato un fatto sconcertante: gli adolescenti guardano spesso agli influencer come modelli di ruolo, che li guidano verso ciò che viene percepito come trendy. Questa conclusione è stata tratta da un sondaggio di oltre 1.000 adolescenti di età compresa tra i 14 e i 18 anni, che hanno condiviso le loro abitudini e consumi sui social media. Lo studio ha rivelato che circa la metà di questi adolescenti aveva già acquistato un prodotto raccomandato da un influencer.

Anche gli investimenti delle aziende nel marketing degli influencer sono aumentati significativamente in Germania. Nel 2017, sono stati investiti 94 milioni di euro in questo settore, mentre nel 2023 la somma è salita a 569,8 milioni di euro. Anche se questa somma è inferiore al mercato pubblicitario tedesco nel suo insieme, valutato in circa 48,8 miliardi di euro (ZEW), i tassi di crescita sono notevoli: gli investimenti potrebbero raggiungere 906 milioni di euro entro il 2028, con un aumento del 59%.

Sorgono inevitabilmente molte domande: dove sta andando questa tendenza? Come l'espansione di questo campo influisce sui media tradizionali? Quale ruolo hanno le piattaforme dei social media nelle elezioni, come quella degli Stati Uniti nel 2020? Cosa guida il fenomeno dell'influenza delle corporation?

Queste e molte altre domande sono affrontate da due figure influenti nel podcast ntv "Startup - Ora parliamo chiaro".

Ann-Katrin Schmitz, pioniere nel campo del marketing sui social media, è una di queste persone. In qualità di talent manager di Farina Opoku, un influencer tedesco di spicco, è una netizen da oltre un decennio. Attraverso la sua attività, Baby got Business, condivide le sue conoscenze sul mondo dei social media attraverso un podcast, un canale Instagram, conferenze annuali e un'accademia di formazione online.

Isa Daur, un'altra ospite stimata, aggiunge anche le sue riflessioni al podcast. La sua azienda, Idee Dialog, offre competenze nella costruzione e gestione di marchi e talenti, nonché consulenza strategica, implementazione di campagne sui social media e concezione ed esecuzione di eventi. È nota per la sua vasta e influente rete nel mondo dei social media.

Janna Linke ha condotto una conversazione con Ann-Katrin Schmitz e Isa Daur, che è stata editata per chiarezza e comprensione. La discussione completa può essere ascoltata sul podcast ntv "Startup - Ora parliamo chiaro".

