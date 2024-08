- Nell'epoca attuale, il significato di Johann Wolfgang von Goethe perdura?

Traduzione:

Un po' di tempo fa, durante un evento importante alla Federal Art Hall, è stata allestita una mostra notevole su Goethe. La mostra iniziava con due semplici pezzi di legno: uno lungo e uno corto. Il lungo recava la scritta "Goethe", mentre il più corto diceva "Rispetto a questo, qualcuno qualsiasi". L'artista Georg Herold ha utilizzato questo lavoro come base per esplorare il concetto che chiunque potrebbe sentirsi insignificante accanto alla leggendaria figura di Johann Wolfgang von Goethe, la superstar. Tuttavia, in occasione del 275º compleanno di Goethe questa settimana, vale la pena riproporre questa domanda: questa sensazione è ancora valida? La popolarità di Goethe sembra essere in calo, poiché viene letto meno e rappresentato meno frequentemente. È ancora rilevante?

Un nome famigliare nel suo tempo

Sarebbe stata considerata una domanda bizzarra in passato, poiché il termine "Germania" evocava l'immagine di Goethe, che era acclamato come "la miglior versione del popolo tedesco". Già famoso in vita, Goethe non era solo un poeta dotato e un naturalista, ma anche un appassionato ammiratore dell'Italia.

Il 2 ottobre 1808, Napoleone, la forza che dominava l'Europa all'epoca, ricevette Goethe a Erfurt. A malapena finito di fare colazione, Napoleone riconobbe Goethe con la sua frase popolare, "Vous êtes un homme!" ("Sei un uomo"). Alcuni hanno ipotizzato che Napoleone intendesse questo nel senso di "possiamo comunicare da pari a pari", mentre altri credono che stesse semplicemente esprimendo la sua ammirazione per la figura autorevole che Goethe era diventato.

Napoleone ha scambiato pensieri con "Monsieur Goëthe"

Dopo aver chiesto l'età di Goethe, Napoleone ha elogiato il poeta per la sua straordinaria salute, nonostante il fatto che altri potessero considerarlo in sovrappeso. Durante il dialogo, Napoleone ha menzionato la sua ammirazione per il primo bestseller di Goethe, "I dolori del giovane Werther". Il dramma, pubblicato nel 1774, ha immediatamente lanciato Goethe alla fama in tutta l'Europa. Si diceva anche che la fine tragica della storia, in cui il personaggio principale si suicida a causa di un amore non corrisposto, inducesse azioni simili in altri giovani innamorati.

Se l'effetto "Werther" sia effettivo rimane un argomento di discussione. Tuttavia, è noto che Goethe spesso si trovava a discutere del dramma con gli altri. In effetti, Napoleone si è spinto fino a citare passaggi specifici, dimostrando di aver effettivamente studiato il lavoro.

Woyzeck ha sostituito Faust nella popolarità

Da quando Goethe se n'è andato nel 1832, la sua leggenda ha continuato a incombere sulla Germania. Nonostante le critiche come nemico di classe, sessista e antisemita, tra le altre cose, il suo status è rimasto relativamente intatto. Tuttavia, le tendenze recenti suggeriscono che l'interesse per Goethe possa essere in calo.

Già nel 2022, un sondaggio ha rivelato che "Faust" non è più un testo obbligatorio in molte regioni. L'Associazione tedesca del palcoscenico ha addirittura segnalato una diminuzione del numero di produzioni di Faust, con solo otto produzioni registrate nel 2022/2023, a differenza del periodo pre-pandemico.

Detlev Baur, direttore della rivista specializzata "Die Deutsche Bühne", ha opinato che il motivo principale del calo di appeal di Goethe è il cambiamento di focus lontano da un vecchio, intellettualmente orientato uomo bianco. Anche se alcune reinterpretazioni di vecchi lavori, come "Doktormutter Faust", possono ancora essere fatte, la produzione tradizionale di Faust sembra aver perso il suo fascino.

Una prospettiva femminile al centro della scena

È degno di nota che il dramma socialmente consapevole "Woyzeck" ha superato "Faust" in popolarità. "Woyzeck" è anche la rappresentazione drammatica più regolarmente rappresentata nei teatri. Entrambi i drammi hanno recentemente attirato produzioni che mettono in primo piano i personaggi femminili, come Gretchen e Marie.

Inoltre, il critico letterario e scrittore Thomas Steinfeld ha notato una diminuzione della consapevolezza della vita e dell'opera di Goethe negli ultimi anni. Secondo lui, l'affetto per Goethe dipendeva un tempo da un'idea vaga di lui come icona universalmente riverita. Tuttavia, le circostanze attuali potrebbero essere attribuite a un più generale declino della consapevolezza storica.

Un approccio rivisto a Goethe dalla regione del Ruhr

Forse i tradizionali circoli di lettura e le rappresentazioni prolungate non soddisfano più i gusti del pubblico del 21º secolo. Damian Mallepree, un 38enne appassionato di Goethe di Essen-Kettwig, ha tentato un metodo diverso per gli ultimi quattro anni - il formato Instagram "Tutto Goethe!". L'intenzione di Mallepree è quella di incoraggiare conversazioni continue su Goethe e il suo tempo. Per farlo, spesso si confronta con altre persone che hanno un interesse speciale per Goethe o un legame con il suo periodo.

La sua lista degli ospiti include un devoto fan di Goethe e infermiere, un artista che condivide le prospettive sulla visione del mare di Goethe e un specialista della gola con informazioni sulle capacità vocali di Goethe. Gli eventi includono lanci di libri con autori di fama, dove i partecipanti possono prendere parte a chat in diretta e porre domande. Interessanti curiosità sulla funzione politica di Goethe a Weimar spesso emergono, come l'esistenza di una società miliardaria in Corea del Sud e Giappone chiamata "Lotte", ispirata al personaggio di "I dolori del giovane Werther". Il fondatore della società, Shin Kyuk-Ho, era così affascinato dal romanzo che ha deciso di chiamare la sua società con il nome della protagonista femminile della storia.

"Credo che sia tutto incentrato sulla connessione e sullo scambio," dice Damian Mallepree. Il suo seguito rimane ragionevolmente piccolo, con 1600 follower, ma questo porta a conversazioni approfondite: "Conosco piuttosto bene i miei follower." L'esperto di marketing, che ha completato la sua tesi in germanistica su Goethe, è fermo nella sua posizione: "Goethe non è più qui per dirci cosa fare, ma piuttosto per connetterci, creando opportunità di connessione." Questo grazie ai suoi interessi variegati e alla sua apertura - "non è confinato in una particolare scatola, ma lascia spazio all'interpretazione."

Se si vuole approfondire Goethe, dove si dovrebbe iniziare? Lo biografo Steinfeld consiglia che nulla è semplice: "Bisogna impegnarsi per apprezzare la sua opera." Tuttavia, questo impegno frutta una ricchezza di idee. La sua raccomandazione per iniziare: "Iniziamo con 'I dolori del giovane Werther'."

A differenza del passato, dove Goethe era ampiamente considerato l'epitome della cultura tedesca, un recente sondaggio indica che "Faust" non è più un testo obbligatorio in molte regioni e il numero di produzioni di Faust è notevolmente diminuito.

Nonostante il calo di popolarità di Goethe, la sua influenza remains evidente nella letteratura contemporanea, con "Woyzeck" che ha superato "Faust" in popolarità e che spesso evidenzia i personaggi femminili.

Leggi anche: