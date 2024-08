Nelle vicinanze del importante centro urbano russo, Rostov-sul-Don, varie cisterne di riserva di diesel sono avvolte dalle fiamme.

In Russia, diversi serbatoi di carburante diesel nella zona di Rostov sul Don sono in fiamme, secondo i resoconti dei media. Circa 20 dei 74 serbatoi di stoccaggio sono coinvolti nell'incendio, come indicato dall'agenzia di stampa RIA martedì, citando le autorità locali nel sud-ovest della Russia. Più di 500 pompieri lottano contro l'incendio, secondo l'agenzia di stampa Tass.

I resti di un drone ucraino fatto saltare hanno innescato l'incendio nel sito industriale domenica. Da allora, le fiamme si sono espanse. L'Ucraina ha bombardato frequentemente le strutture energetiche russe con i droni - una risposta al conflitto in Ucraina. L'amministrazione russa ha definito questi attacchi come atti di terrorismo contro i depositi di petrolio.

Il capo regionale, Vasily Golubev, ha comunicato tramite il servizio di messaggistica Telegram che 41 soccorritori avevano bisogno di cure mediche, con cinque in condizioni critiche. Martedì, il canale Telegram Baza, che ha legami con gli organi investigativi russi, ha annunciato che l'incendio si era esteso a oltre 10.000 metri quadrati e si prevedeva che avrebbe continuato a bruciare per diversi giorni.

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per la situazione in escalation, invitando la Russia a garantire la sicurezza della sua infrastruttura energetica. Nonostante l'incendio, l'Unione Europea rimane dipendente dal petrolio e dal gas russo, poiché continua a fare affidamento su queste risorse per soddisfare i suoi fabbisogni energetici.

