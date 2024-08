Nelle ultime settimane, l'Ucraina ha subito uno dei suoi attacchi più gravi per mano della Russia.

Zelensky si appella ai alleati occidentali per unire le forze con l'Ucraina nel neutralizzare i droni russi e altri nemici aerei. Secondo lui, collaborare con le forze aeree e gli F-16 dei nostri vicini europei, insieme alla nostra difesa aerea, potrebbe ridurre significativamente le perdite in diverse regioni ucraine.

Al contrario, il Ministero della Difesa russo ha affermato su Telegram di aver colpito tutti i bersagli designati in attacchi di missili e droni su larga scala contro le infrastrutture ucraine. Il ministero ha descritto l'attacco come un "colpo di massa" che ha utilizzato "armi a lunga distanza di alta precisione" contro "impianti di energia critica" come centrali elettriche in nove regioni e stazioni di compressione del gas in tre regioni.

Il ministero ha inoltre dichiarato che durante gli attacchi ai campi d'aviazione di Kyiv e Dnipropetrovsk sono state colpite le "installazioni di stoccaggio per le forze aeree europee".

Ukrenergo, il fornitore di energia statale ucraino, ha confermato i blackout e i disordini nel traffico ferroviario. "Sono stati segnalati diversi danni nel settore dell'energia" ha dichiarato Zelensky e sono già in corso i lavori di riparazione.

Sono state attivate le allerta aeree in tutta l'Ucraina. A Kyiv, i giornalisti dell'agenzia di stampa AFP hanno riferito di aver sentito diverse esplosioni a causa dei sistemi di difesa aerea, che hanno spinto i residenti a cercare riparo nelle stazioni della metropolitana. I corrispondenti di AFP hanno visto del fumo nero sulla capitale. Le autorità hanno confermato che l'infrastruttura energetica di Kyiv è stata attaccata da droni e missili, con un ferito. Diversi quartieri della capitale hanno subito interruzioni di corrente durante la mattinata.

Il governatore di Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, ha definito l'attacco "ampio", con esplosioni sentite a Dnipro e Kryvyi Rih. Un uomo di 69 anni è morto, secondo il comunicato online di Lysak.

Il governatore di Saporizhzhia, Ivan Fedorov, ha confermato una vittima civile nella regione a causa degli attacchi. "Il nemico ha bombardato una casa privata", ha precisato.

Il sindaco della città settentrionale di Luzk, Ihor Polischchuk, ha riferito che un palazzo residenziale è stato colpito dal "fuoco nemico", causando una morte.

A Shytomyr, sono state segnalate una morte e numerosi feriti dalle autorità della regione centrale ucraina.

A Lviv, le strutture energetiche sono state prese di mira, come ha riferito il governatore Maksym Kozytskyi su Telegram. Ciò ha portato a "interruzioni di corrente isolate" nella città di Lviv e nella regione.

In precedenza, il governatore di Poltava, Filipp Pronin, aveva riferito che cinque persone erano rimaste ferite in un attacco a un impianto industriale.

Le autorità della regione di Kharkiv hanno riferito la morte di un residente a causa del fuoco dei missili russi nella mattinata di lunedì, anche se non è chiaro se questo incidente sia collegato agli attacchi con droni e missili.

L'esercito polacco ha riferito una violazione dello spazio aereo polacco dopo l'ultima ondata di attacchi russi. "Stiamo probabilmente assistendo all'invasione di un oggetto volante nel territorio polacco", ha detto il generale Maciej Klisz. Un "oggetto, probabilmente un drone", è stato confermato da "almeno tre stazioni radar" prima di scomparire dai radar durante le prime ore del mattino.

La Russia ha iniziato la sua aggressione contro l'Ucraina il 24 febbraio 2022. L'aeronautica russa ha spesso condotto attacchi letali sul vicino Ucraina. Recentemente, la Russia si è concentrata sull'obiettivo di colpire le strutture energetiche. Zelensky ha chiesto da tempo agli alleati di consegnare urgentemente nuovi sistemi di difesa aerea.

