- Nelle recenti elezioni, Ramelow ha ottenuto la vittoria nella sua rispettiva circoscrizione elettorale.

In Turingia, il veterano Ministro-Presidente Bodo Ramelow (della Sinistra) ha fatto il suo ingresso trionfale nell'aula legislativa di Erfurt come diretto concorrente. Il 68enne ha conquistato il suo collegio di Erfurt, battendo sfidanti provenienti dall'AfD, dalla CDU e dalla SPD, tra gli altri. Con uno strepitoso 42,4% dei voti, Ramelow ha riconfermato il suo mandato diretto, che già deteneva nella precedente sessione parlamentare. Nonostante la presenza generale della Sinistra fosse notevolmente più debole rispetto a cinque anni fa.

Ramelow aveva assicurato all'agenzia tedesca di stampa che avrebbe accettato il suo mandato nel parlamento statale della Turingia, indipendentemente dai risultati della formazione del governo dopo la domenica delle elezioni. In qualità di candidato principale della Sinistra in Turingia e diretto concorrente a Erfurt, Ramelow ha dichiarato: "È mio dovere svolgere il mio servizio per i miei elettori nel parlamento statale". Ramelow è stato presente nel parlamento statale di Erfurt dal 1999, con una breve interruzione di quattro anni per il Bundestag.

