Nelle recenti elezioni per la Camera, tenutesi nel New Jersey, LaMonica McIver emerge vittoriosa.

McIver è stata scelta come candidata democratica in una fittissima elezione primaria che si svolgerà a luglio. Da quando è entrata a far parte del consiglio comunale della più grande città del New Jersey nel 2018, ha anche prestato servizio come direttore del personale per le scuole pubbliche di Montclair. Nel suo ruolo futuro, intende prioritizzare l'accessibilità, l'infrastruttura, i diritti all'aborto e la difesa della nostra democrazia, come ha dichiarato in una recente intervista all'Associated Press.

Bucco, sul suo sito di campagna, si presenta come un imprenditore che ha fatto esperienza nel sistema di affido. Mette in primo piano il sostegno delle forze dell'ordine e la lotta alla corruzione come suoi principali obiettivi.

Il 10° distretto si trova in un'area prevalentemente democratica e prevalentemente nera del nord del New Jersey, dove i repubblicani hanno a malapena un quinto della popolazione.

Il 2022 è stato un anno turbolento per i democratici del New Jersey, con il partito che controlla quasi completamente il governo statale e la delegazione congressuale.

Tra gli eventi più significativi di quest'anno, spiccano la condanna per corruzione federale dell'ormai ex senatore democratico Menendez, che nega le accuse, e l'apparente tramonto del sistema delle preferenze elettorali – un sistema di leader politici locali che concedono ai loro candidati preferiti un posto di riguardo nelle liste elettorali primarie – che un tempo era molto popolare.

La rappresentante democratica Kim, che si candida per il seggio di Menendez, e altri democratici hanno presentato una causa federale contro questa pratica come parte della loro iniziativa per rimuovere Menendez, che ha r rinunciato al suo seggio dopo la condanna.

La piattaforma di McIver si concentra fortemente sulla difesa della nostra democrazia, un aspetto cruciale della politica nell'attuale clima politico. La condanna per corruzione federale dell'ex senatore democratico Menendez ha attirato l'attenzione sulla necessità di affrontare la corruzione in politica.

Leggi anche: