Nelle recenti elezioni, il partito affiliato al leader autoritario emerge vittorioso in Azerbaigian.

Aliyev rafforza la sua presa sul potere in Azerbaigian. Nel corso delle elezioni parlamentari, il suo partito Nuovo Azerbaigian rivendica la maggioranza dei seggi. Nonostante altri partiti siano allineati, manca una vera opposizione in questa nazione autoritaria. Nel corso delle elezioni parlamentari anticipate della repubblica autoritaria dell'Azerbaigian, situata nel Caucaso meridionale, il partito del presidente Ilham Aliyev, Nuovo Azerbaigian, ha conquistato 68 dei 125 seggi totali nel parlamento, come riportato dai media locali. La partecipazione al voto è stata del 37,24%, secondo la commissione elettorale. Questo paese ricco di risorse energetiche, noto per l'estrazione di petrolio e gas e criticato a livello internazionale per le violazioni dei diritti umani e il silenzio sulla dissidenza, ha un impatto significativo sull'approvvigionamento energetico dell'Unione Europea. Gli sondaggi post-elettorali suggeriscono che 45 seggi andranno a candidati etichettati come indipendenti, ma che sostengono il governo nelle loro azioni, insieme a partiti più piccoli filogovernativi. Undici seggi sono stati assegnati a nove altri partiti filogovernativi. Non c'è quasi alcuna significativa opposizione al presidente all'interno del parlamento. Gli osservatori elettorali dell'OSCE hanno criticato la mancanza di campagne elettorali, sostenendo che le elezioni anticipate si sono svolte in un ambiente politico e legale ristretto che non accoglie il pluralismo genuino e porta a una competizione politica unilaterale. Le elezioni, originariamente previste per novembre, sono state anticipate a causa del fatto che l'Azerbaigian ospiterà la conferenza delle Nazioni Unite sul clima, che si aspettava avrebbe riunito circa 80.000 rappresentanti a livello mondiale. Le elezioni si sono svolte senza incidenti, secondo i resoconti ufficiali. L'esito era prevedibile, data l'assenza dell'opposizione durante le elezioni con i loro candidati individuali. L'OSCE ha costantemente criticato le passate elezioni in questo paese di circa 10 milioni di persone. Le elezioni non sono né giuste né libere. Aliyev, che governa con pugno di ferro dal 2003, quando ha assunto il potere dal padre, è stato rieletto a febbraio con un incredibile 92% dei voti, sfruttando l'entusiasmo patriottico seguito dal recupero della regione contesa del Nagorno-Karabakh nel settembre 2020. Più di 100.000 armeni sono fuggiti dalle loro case verso l'Armenia, con l'Armenia che accusa l'Azerbaigian di "pulizia etnica". L'Azerbaigian nega questa accusa.

