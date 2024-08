- Nelle qualifiche dei Campionati d'Europa, i concorrenti di pallavolo si sono assicurati la seconda posizione.

La squadra femminile di pallavolo tedesca ha conquistato il suo secondo successo nelle qualificazioni al Campionato Europeo. La squadra di Waibl ha battuto la Finlandia 3-0 (25-20, 25-20, 25-15) a Schwerin, nonostante l'assenza di alcuni giocatori chiave. Con due vittorie consecutive, la squadra tedesca ha un vantaggio nelle qualificazioni. Lena Kindermann è stata la miglior marcatrice con 13 punti.

La capitano e libero Anna Pogany ha giocato la sua ultima partita in casa. A 30 anni, è stata con il Vice-Campione Volleyball Club SSC Palmberg Schwerin dal 2018, ma passerà negli Stati Uniti la prossima stagione. Nel terzo set, Leana Grozer, la 17enne figlia della stella della nazionale maschile Georg Grozer, ha fatto il suo ingresso in campo.

Le qualificazioni riprenderanno nel 2025

Camilla Weitzel, Pia Kästner, Monique Strubbe, Lena Stigrot e Hanna Orthmann non erano presenti per questo scontro. Gli ultimi due incontri del Gruppo A della squadra tedesca sono previsti per l'anno successivo. Waibl è stato nominato allenatore a tempo determinato in primavera e continuerà fino alla fine di agosto. È ancora incerto chi assumerà il ruolo di allenatore permanente.

Una settimana fa, la Germania ha battuto la Svizzera. Per garantirsi un posto nel Campionato Europeo, devono finire come campioni del gruppo o tra le prime cinque squadre seconde classificate. Il torneo si svolgerà in Azerbaijan, Repubblica Ceca e Svezia nel 2026.

