Nelle persone con prediabete e obesità o sovrappeso, la compagnia farmaceutica afferma che il farmaco tirzepatide riduce il rischio di sviluppare il diabete di un impressionante 94%.

La società farmaceutica ha annunciato martedì che le persone che hanno ricevuto una dose di 15 mg del medicinale hanno registrato una diminuzione media del peso corporeo di circa il 23%, a differenza del 2,1% di coloro che hanno ricevuto un placebo.

Durante un intervallo post-trattamento di 17 settimane, le persone che hanno smesso di usare il tirzepatide hanno assistito a un aumento del peso, con un "aumento significativo" nella progressione verso il diabete di tipo 2, secondo il comunicato stampa della società.

La maggior parte degli effetti collaterali segnalati erano di natura gastrointestinale e di entità lieve o moderata, ha dichiarato la società. Gli effetti collaterali gastrointestinali più comuni tra i pazienti che utilizzavano il tirzepatide erano diarrea, nausea, costipazione e vomito.

Circa 1 persona su 3 adulti negli Stati Uniti, ovvero circa 84 milioni di individui, soffre di prediabete - uno stato caratterizzato da livelli di zucchero nel sangue superiori alla norma, ma non ancora sufficienti per una diagnosi di diabete. La maggior parte di queste persone, il 70%, svilupperà alla fine il diabete. Tradizionalmente, i cambiamenti dello stile di vita, in particolare la perdita di peso, sono stati considerati la principale strategia di gestione.

Il tirzepatide funziona mimando gli ormoni che provocano il rilascio di insulina, migliorano la sazietà e diminuiscono l'appetito. Interagisce con due recettori ormonali, GIP e GLP-1. Appartiene a una nuova categoria di farmaci, che include il semaglutide, noto come Ozempic per il trattamento del diabete e Wegovy per la riduzione del peso, che hanno recentemente guadagnato popolarità.

In trial precedenti di Zepbound, il medicinale ha dimostrato una perdita di peso media superiore ad altri medicinali approvati. A novembre, la Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha autorizzato il suo utilizzo come Mounjaro per le persone con obesità o che rientrano nella categoria del peso eccessivo con almeno un disturbo della salute correlato al peso, come l'ipertensione o le malattie cardiache. Come altri farmaci di questa categoria, viene somministrato come iniezione settimanale e viene raccomandato insieme a una dieta ipocalorica e a un aumento dell'attività fisica.

I risultati dell'ultimo trial verranno sottoposti a una rivista con revisione paritaria e presentati all'ObesityWeek 2024 di novembre, ha dichiarato la società.

