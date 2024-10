La Liga spagnola: il Barcellona trionfa, preoccupazioni per gli infortuni del Real Madrid

Nelle notizie di calcio dall'Europa, la performance di tre gol di Robert Lewandowski mantiene il comando del Barcellona in La Liga.

Robert Lewandowski è in ottima forma.

L'attaccante polacco ha segnato una tripletta nella prima metà di domenica, coronando una prestazione eccezionale contro l'Alavés, mentre il Barcellona si aggiudicava una vittoria per 3-0. Lewandowski ha incontrato un cross perfetto dal ala Raphinha con un potente colpo di testa per aprire le marcature prima che la coppia si unisse per un facile tap-in dell'attaccante sette minuti dopo.

Lewandowski ha completato la sua tripletta al 32º minuto, seguendo un tiro parato dal portiere per spingere la palla in rete. Questo ha portato il punteggio in campionato di Lewandowski a 10 gol in nove partite.

Secondo il resoconto della squadra, questa è stata la terza tripletta di Lewandowski per il Barcellona e la 27ª volta che ha raggiunto questo traguardo a livello di club.

Il manager del Barcellona Hansi Flick, che ha anche lavorato con Lewandowski al Bayern Monaco, ha elogiato il suo attaccante dopo la partita e ha elogiato la potenza offensiva della sua squadra.

"Tutti sostengono Lewy e lui sa cosa fare nella zona di rigore - davanti alla porta, è il miglior giocatore per me", ha detto Flick dopo la partita. "È stato incredibile per un periodo così lungo, segnando così tanti gol. È molto buono. Sono contento di lui. Si può vedere che è al 100% in forma e gli altri compagni di squadra lo sostengono molto bene.

"Ogni allenamento e quando si hanno riunioni, si mostrano le cose dalla parte tattica e anche le posizioni sono molto importanti. Loro stanno facendo un grande lavoro e la dinamica di questi giocatori è incredibile e ci aiuta molto.

"Alla fine, segniamo molti gol, che è buono per noi e ci aiuta anche per le prossime partite ad avere questa fiducia nel nostro gioco, nella nostra idea di giocare a calcio", ha aggiunto.

Da un'altra parte, i rivali del Barcellona, il Real Madrid, ha vinto per 2-0 contro il Villarreal sabato grazie ai gol di Federico Valverde e Vinícius Júnior. Tuttavia, la vittoria è stata offuscata da un grave infortunio del regolare terzino destro Dani Carvajal.

Carvajal è stato costretto a lasciare il campo nella prima metà e in seguito è stato annunciato che aveva subito un grave infortunio al ginocchio, inclusa una lesione del legamento crociato anteriore, una lesione del legamento collaterale esterno e una lesione del tendine popliteo del ginocchio destro. Carvajal è atteso per un periodo di assenza prolungato.

Il Real Madrid rimane al secondo posto, a tre punti di distanza dal Barcellona.

Premier League inglese: i contendenti per il titolo early-season vincono, il Tottenham incespica

Anche se Manchester City e Arsenal sono attesi per contendarsi il titolo questa stagione, è il Liverpool che attualmente guida la Premier League dopo sette partite.

Guidato dall'allenatore Arne Slot nel suo primo anno alla guida dopo la partenza di Jürgen Klopp, il Liverpool ha sconfitto il Crystal Palace per 1-0 sabato per estendere la sua striscia di imbattibilità a sei partite.

L'attaccante portoghese Diogo Jota ha segnato il gol della vittoria mentre il Liverpool si consolidava come un contendente legittimo per il titolo.

City e Arsenal sono rimasti imbattuti e hanno ottenuto vittorie, ma entrambi hanno incontrato ostacoli lungo il percorso. City era sotto per 1-0 contro il Fulham all'intervallo prima che Mateo Kovačić e Jérémy Doku invertissero la situazione per dare alla squadra campione in carica una vittoria per 3-2. La vittoria dell'Arsenal sul Southampton è stata segnata dalla controversia, con l'acquisto estivo Cameron Archer che ha messo in vantaggio i Saints prima che Kai Havertz pareggiasse il punteggio tre minuti dopo. I Gunners hanno poi preso il comando e hanno mantenuto il vantaggio per ottenere la vittoria per 3-1.

Il Manchester United ha pareggiato 0-0 con l'Aston Villa, mettendo pressione all'allenatore Erik ten Hag, ma il risultato più notevole della settimana è arrivato dallo stadio American Express del Brighton.

Il Tottenham era la squadra ospite e arrivava in ottima forma, avendo vinto le ultime cinque partite in tutte le competizioni. L'ala Brennan Johnson ha segnato per la sesta partita consecutiva per dare il vantaggio ai Spurs prima che James Maddison raddoppiasse l'avvantaggio poco prima della fine del primo tempo.

Il Brighton ha poi compiuto una clamorosa rimonta nella ripresa, segnando tre volte per aggiudicarsi una vittoria incredibile per 3-2.

"Frustrato e assolutamente deluso da questo", ha detto il manager del Tottenham Ange Postecoglou a Sky Sports dopo la partita. "Peggior sconfitta da quando sono qui. Inaccettabile la seconda metà. Non eravamo dove avremmo dovuto essere. Ci siamo un po' adagiati sulla nostra fortuna.

"Abbiamo più o meno accettato il nostro destino e non è facile da capire, visto che non lo abbiamo fatto mentre ero qui. Di solito lottiamo per tutto, ma quando non lo fai, paghi il prezzo".

Il problema è che stiamo veleggiando troppo facilmente, il calcio e la vita possono farti inciampare se ti dai troppo da fare.

Bundesliga tedesca: Bayern e Leverkusen finiscono in pareggi ad alto punteggio

Il Bayern Monaco continua la sua striscia di imbattibilità in vetta alla Bundesliga dopo sei partite, ma ha perso l'opportunità di allargare il suo vantaggio sull'RB Lipsia al secondo posto, finendo in un emozionante pareggio per 3-3 con l'Eintracht Francoforte.

La prima metà è stata uno spettacolo, si è conclusa 2-2, con entrambi i difensori centrali del Bayern che hanno segnato per loro. Michael Olise, acquisto estivo del Bayern, ha segnato un gol per il club bavarese dalla linea dell'area di rigore al 53º minuto, ma sembrava che il suo gol sarebbe stato sufficiente per la vittoria. Tuttavia, Omar Marmoush è sfuggito alla difesa del Bayern nell'ultimo minuto di recupero e ha trovato la rete alle spalle di Manuel Neuer per pareggiare il punteggio a 3-3.

Il Bayer Leverkusen non è riuscito a ridurre il distacco dal Bayern nel weekend, accontentandosi di un pareggio per 2-2 contro il neopromosso Holstein Kiel. I gol di Victor Boniface e Jonas Hofmann nei primi 10 minuti facevano presagire un vantaggio tranquillo per la squadra di Xabi Alonso, ma Max Geschwill e Jann-Fiete Arp hanno ribaltato la situazione nel secondo tempo, portando il punteggio in parità.

Serie A italiana: De Gea si distingue per la Fiorentina

David de Gea si è rivelato l'eroe della Fiorentina contro l'AC Milan, parando due rigori nella vittoria casalinga per 2-1 della domenica.

De Gea ha raggiunto la Fiorentina quest'estate dopo un anno di inattività seguita alla partenza dal Manchester United al termine della stagione 2022/23.

Il centravanti della Fiorentina, Moise Kean, ha fallito un rigore nel primo tempo, e Yacine Adli, in prestito alla Fiorentina dal Milan, ha messo in vantaggio I Viola. Il Milan aveva l'opportunità di pareggiare dal dischetto, ma De Gea ha negato loro la rete con una parata spettacolare poco prima della fine del primo tempo.

Matteo Gabbia è stato atterrato in area di rigore nel secondo tempo, con Tammy Abraham designato come tiratore del calcio di rigore, ma ancora una volta De Gea ha parato al Milan.

Il capitano della nazionale americana, Christian Pulisic, ha finalmente pareggiato il punteggio, ma Albert Guðmundsson ha ristabilito il vantaggio della Fiorentina. L'allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, e Hernández hanno ricevuto cartellini rossi in seguito, ma la Fiorentina ha mantenuto la posizione per conquistare la seconda vittoria della stagione.

