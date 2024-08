- Nelle fasi iniziali, lo Stuttgart vacillava, mentre il Dortmund riuscì a mantenere un pareggio senza gol a Brema.

La squadra del VfB Stuttgart ha iniziato la sua stagione di Bundesliga su una nota stonata, pareggiando 3:3 con il FSV Mainz 05 dopo una sconfitta per 1:3 nella partita d'apertura contro Friburgo. Nonostante avesse导入优势2:0 e 3:2 in momenti diversi, hanno gettato via questi vantaggi, concludendo la partita con un pareggio. Nel frattempo, il Borussia Dortmund, finalista della Champions League, ha pareggiato 0:0 con il Werder Bremen, senza riuscire a conquistare la vittoria. Il neopromosso Holstein Kiel ha continuato le sue difficoltà con una sconfitta per 0:2 contro il VfL Wolfsburg nella sua prima partita in casa, segnando la sua prima partita senza punti della stagione. L'Eintracht Frankfurt, invece, è uscito vittorioso da una partita per 3:1 contro la TSG 1899 Hoffenheim.**

Ricordando Lemke e Daum

A Brema e a Stoccarda, i tifosi hanno onorato due leggende del Bundesliga. I tifosi del Werder hanno ricordato Willi Lemke, ex manager del Werder Bremen dal 1981 al 1999, con una grande coreografia e maglie speciali con patch "Grazie Willi" dopo la sua morte l'12 agosto, a 77 anni. A Stoccarda, i tifosi hanno ricordato il defunto campione allenatore Christoph Daum, che è morto il 24 agosto dopo una lotta contro il cancro, con applausi prolungati.**

Mainz rimonta contro Stuttgart

Dopo i rapidi gol di Enzo Millot (8') e Jamie Leweling (15'), il Mainz è riuscito a pareggiare la partita grazie a un penalty controverso di Nadiem Amiri (43'). Nella ripresa, il Mainz ha segnato di nuovo grazie a Jonathan Burkardt (62'), e il gioco è diventato caotico negli ultimi minuti. Il VfB ha riconquistato il vantaggio grazie a Fabian Rieder (88'), ma Maxim Leitsch ha pareggiato all'84' (90.+4).**

Pareggio a zero per Dortmund e espulsione per Schlotterbeck

Il Borussia Dortmund ha faticato a Brema, concludendo la partita a reti inviolate, con il difensore Nico Schlotterbeck che ha ricevuto un cartellino rosso per falli ripetuti all'73'.**

Esordio casalingo difficile per Kiel

I nordici hanno affrontato un difficile esordio in casa, perdendo per 0:2 contro il VfL Wolfsburg dopo aver gettato via un vantaggio di 2:1 la scorsa settimana. Il neopromosso, come il secondo promosso FC St. Pauli, rimane senza punti in Bundesliga.**

Eintracht Frankfurt conquista una vittoria difficile

Il bomber di punta Hugo Ekitike (24') e Hugo Larsson (33') hanno dato al Frankfurt un vantaggio di 2:0, con Omar Marmoush

