Con un deficit di 6 punti e 1 minuto e 39 secondi rimasti sul cronometro, il quarterback navigato è rimasto calmo, guidando i Falcons in un viaggio di 70 yard, che si è concluso con un passaggio da touchdown da 7 yard a Drake London con 34 secondi rimanenti nella partita.

Younghoe Koo ha seguito con l'extra point decisivo, nonostante la penalità per comportamento antisportivo di London.

Tornato in campo per i Falcons solo per la seconda volta dopo essersi ripreso da un infortunio al legamento crociato anteriore subito con i Minnesota Vikings in ottobre, Cousins ha fornito la guida veterana che la squadra aveva tanto desiderato. Dopo una debutto poco convincente nella sconfitta contro i Steelers, Cousins ha consegnato esattamente ciò per cui i Falcons avevano pagato nella drive vincente.

Despite sentendosi insoddisfatto della sua prestazione, il 36enne vede la vittoria di lunedì come un possibile punto di svolta per la stagione.

"Io non sono ancora al mio meglio. Non mi sono sentito abbastanza affilato, preciso oggi. Devo migliorare", ha commentato Cousins dopo la partita.

"Ma spero che la ultima drive possa darci una spinta per la prossima settimana e costruire su di essa.

"Io sono stato contento di come abbiamo chiuso stasera, ma c'è ancora molto lavoro da fare."

In lode di Cousins, l'allenatore dei Falcons Raheem Morris ha dichiarato: "È comparso e ha fatto giocate quando contavano di più stasera."

Cousins ha concluso la serata con 20 passaggi completati su 29 tentativi per 241 yard e due touchdown, coronati da un passaggio da touchdown da 41 yard a Darnell Mooney nel terzo quarto.

Fumble Cruciale

Tuttavia, la prestazione di Cousins non è stata impeccabile durante la partita e gli Eagles hanno avuto l'opportunità di assicurarsi la vittoria nell'ultimo quarto.

Il nuovo running back degli Eagles, Saquon Barkley, ha fumble un facile ricezione verso la fine del quarto tempo, un errore che si è rivelato decisivo. Il passaggio di Hurts è andato a Barkley, ma invece di approfittare del tempo rimanente, gli Eagles sono stati costretti a optare per un field goal.

Il fumble di Barkley ha offerto un'apertura per Cousins e i Falcons, che l'hanno colta al volo.

Dopo la drive vincente dell'ultimo minuto dei Falcons, il passaggio di Hurts è finito nelle mani di Jessie Bates, con le celebrazioni entusiastiche della panchina dei Falcons mentre l'orologio segnava zero.

I Falcons (1-1) ora guardano

Leggi anche: