Nelle elezioni parlamentari, il gruppo politico governativo dell'Azerbaigian emerge vittorioso.

Il partito dell'autoritario presidente Ilham Aliyev, il Nuovo Azerbaigian, ha conquistato la vittoria nelle elezioni parlamentari anticipate dell'Azerbaigian, secondo l'annuncio della commissione elettorale. Il partito ha ottenuto 68 seggi nel parlamento di 125 membri, con 45 seggi assegnati a candidati indipendenti e 12 a candidati di altri partiti filogovernativi.

Solo un candidato dell'opposizione è riuscito a ottenere un seggio in parlamento. Il partito dell'opposizione Musavat ha accusato "gravi irregolarità", inclusi casi di voto multiplo. L'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) avrebbe pubblicato le sue osservazioni più tardi nella giornata di lunedì.

Sotto la guida decennale di Aliyev, nessuna elezione è stata approvata come equa e libera dagli osservatori internazionali.

Aliyev ha scelto di anticipare la data delle elezioni per tenerle separate dalla conferenza sul clima delle Nazioni Unite COP29, che si terrà a Baku dal 11 al 22 novembre.

Data la vasta influenza di Aliyev, il parlamento dell'Azerbaigian ha un ruolo minimo nelle questioni legislative del paese.

Nonostante le accuse del partito dell'opposizione Musavat di "gravi irregolarità" durante le elezioni parlamentari, il partito di Ilham Aliyev, il Nuovo Azerbaigian, ha ottenuto la maggioranza, vincendo 68 seggi. Ciò è avvenuto mentre i candidati indipendenti e gli altri partiti filogovernativi hanno ottenuto rispettivamente 45 e 12 seggi, con un solo candidato dell'opposizione che è riuscito a ottenere un seggio.

Leggi anche: