Nelle elezioni della Turingia, Höcke non riuscì nemmeno a garantire un voto diretto a Greiz.

Dopo due tentativi infruttuosi, Hoecke non è riuscito a ottenere un seggio diretto nel parlamento dello stato di Turingia a Eichsfeld. Tuttavia, è riuscito a entrare attraverso la lista di stato, diventando capo del gruppo parlamentare in entrambe le occasioni. Recentemente, ha subito un'altra sconfitta a Greiz, lasciandogli come unica opzione quella di fare affidamento sulla sua posizione in cima alla lista per un eventuale ritorno. Tuttavia, se i seggi vengono conquistati attraverso le elezioni uninominali nelle altre 43 circoscrizioni, la lista non sarà necessaria. Attualmente, le previsioni indicano che l'AfD potrebbe ottenere 32 seggi nel nuovo parlamento di Erfurt - se questi seggi vengono conquistati attraverso vittorie dirette, la lista non sarà necessaria.

In una giornata libera, Hoecke ha deciso di partecipare a un evento locale della domenica. Nonostante la sconfitta a Greiz, Hoecke rimane ottimista per un eventuale ritorno attraverso la lista di stato.

