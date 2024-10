Nelle conclusioni del processo, il procuratore citò un duro intervento della polizia che ha portato alla morte fatale di Tyre Nichols.

Memphis, Tennessee (AP) — Gli ufficiali di polizia di Memphis che hanno brutalmente picchiato Tyre Nichols fino a causarne la morte pensavano di farla franca dopo che lui era fuggito da un controllo del traffico nel 2023, secondo il pubblico ministero durante gli argomenti finali del processo per tre degli ufficiali coinvolti.

"Hanno cercato un pestaggio brutale", ha detto il pubblico ministero Kathryn Gilbert alla giuria nel processo federale di Tadarrius Bean, Demetrius Haley e Justin Smith, accusati di violazione dei diritti civili di Nichols e tentato insabbiamento dell'aggressione. "Ecco cosa è successo".

I pubblici ministeri affermano che questo pestaggio era una comune tattica di polizia, nota nel gergo degli ufficiali come "street tax" o "run tax".

Gilbert ha sottolineato che Emmitt Martin, uno dei due ufficiali che hanno accettato un patteggiamento, ha testimoniato che Nichols non rappresentava alcuna minaccia durante l'aggressione. Ha presentato una foto di Nichols sorridente, vestito con un gilet, una cravatta, una camicia bianca con le maniche arrotolate e le mani in tasca, alla giuria.

Ha dettagliato come gli ufficiali hanno riso e si sono vantati dell'aggressione a Nichols, poi hanno mentito ai loro superiori e al personale medico per proteggersi.

"Hanno prioritizzato il loro comfort e la loro comodità sulla vita di Mr. Nichols", ha detto alla giuria.

L'avvocato difensore Stephen Leffler ha affermato che Haley ha dato solo un calcio a Nichols sul braccio per aiutare con le manette. Ha incolpato anche Martin per aver suggerito erroneamente che Nichols avesse raggiunto l'arma di Martin durante il controllo del traffico.

John Keith Perry, il rappresentante legale di Haley, ha mantenuto che Nichols ha ignorato gli ordini come "dammi le mani" e ha affermato che il suo cliente, il più giovane degli ufficiali, ha seguito le politiche del dipartimento. Perry ha anche sostenuto che Haley non sapeva se Nichols avesse un'arma, ma lo ha inseguito comunque.

"La forza non era eccessiva", ha argomentato Perry. "Simply wasn't".

Bean avrebbe colpito Nichols solo nelle mani per tentare di ammanettarlo, secondo Perry. Tuttavia, ha messo in discussione le affermazioni di un agente dell'FBI che ha dichiarato che Bean aveva colpito Nichols alla testa. Perry ha fatto notare che l'intervista dell'agente con Bean non era stata registrata e ha messo in dubbio la veridicità delle affermazioni dell'agente.

Nessuno degli ufficiali coinvolti nel processo ha scelto di testimoniare in propria difesa. Ciascuno ha chiamato esperti per contrastare gli argomenti della procura secondo cui gli ufficiali hanno usato una forza eccessiva, non sono intervenuti e non hanno informato i loro superiori e il personale medico dell'entità dell'aggressione.

Entrambi Martin e l'ex ufficiale che ha patteggiato e ha testimoniato per i pubblici ministeri, Desmond Mills, sono stati accusati di aver mentito agli investigatori riguardo all'incidente, secondo Perry, che ha avvertito la giuria di "giocare con le parole e i semantica".

Le immagini delle bodycam della polizia hanno mostrato cinque ufficiali, tutti neri, che picchiano Nichols, anche lui nero, a un isolato da casa sua mentre gridava per sua madre.

"Avete visto i pugni", ha detto Gilbert. "Avete visto i calci. Avete visto i colpi di bastone".

Durante le udienze di mercoledì, il giudice della corte distrettuale degli Stati Uniti Mark Norris ha letto le istruzioni dettagliate per la giuria.

Fuori dal tribunale, i sostenitori della famiglia di Nichols si sono riuniti in un cerchio per una preghiera guidata dal rappresentante dello stato del Tennessee Justin Pearson mentre si tenevano per mano. Hanno concluso la preghiera con lo slogan "Giustizia per Tyre". Pearson si è seduto accanto alla madre di Nichols, RowVaughn Wells, durante gli argomenti finali, posando una mano confortante sulla sua schiena.

Nichols è morto il 10 gennaio 2023, tre giorni dopo l'aggressione. Il referto autoptico ha rivelato che Nichols - il padre di un bambino di 7 anni - è morto per le ferite alla testa. Il referto ha descritto anche lesioni cerebrali e tagli e lividi su altre parti del corpo.

Gli ufficiali hanno usato spray al pepe e un Taser durante il controllo del traffico, ma Nichols è riuscito a fuggire, secondo le immagini delle bodycam della polizia.

Tutti e cinque gli ufficiali sono stati licenziati. Facevano parte dell'Unità Scorpione, che mirava a contrastare la droga, le armi illegali e i criminali violenti. L'Unità Scorpione è stata sciolta dopo la morte di Nichols.

Haley, Bean e Smith hanno tutti dichiarato non colpevoli alle accuse federali di forza eccessiva, mancato intervento e ostacolo alla giustizia attraverso la testimonianza falsa. Se condannati, rischiano l'ergastolo.

L'avvocato difensore Stephen Leffler ha sostenuto che Haley ha dato un calcio a Nichols solo una volta durante l'aggressione per aiutare con le manette. Tuttavia, il pubblico ministero Kathryn Gilbert ha argomentato che l'aggressione a Nichols, compresi gli atti di Haley, è stata il risultato degli ufficiali che hanno prioritizzato il loro comfort e la loro comodità sulla vita di Nichols.

