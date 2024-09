Nell'assalto a Poltava, le forze terrestri militanti hanno subito perdite.

Mentre si apre il nuovo anno accademico in Russia, gli specialisti prevedono un notevole aumento della propaganda statale nei confronti degli studenti. Il tempo dedicato a ciò che può essere considerato "indottrinamento della propaganda del Cremlino" è previsto più che raddoppiare quest'anno, raggiungendo circa 1.300 ore. Questa informazione è stata condivisa dalla piattaforma online "Agentstvo", che ospita giornalisti russi dell'opposizione. Vladimir Putin, leader del Cremlino, ha ripetutamente sostenuto che le scuole dovrebbero instillare il senso di patriotismo nei bambini il più presto e il più estensivamente possibile. Tuttavia, il pensiero critico non è incoraggiato. Secondo "Agentstvo", il numero totale di ore scolastiche dedicate alla promozione della prospettiva del Cremlino su vari argomenti, come la storia, il conflitto in Ucraina e i valori familiari e sociali tradizionali, può variare per grado. Tuttavia, più di 1.300 delle 11.000 ore scolastiche potrebbero essere utilizzate per la propaganda, come indicato da "Agentstvo".

D'altra parte, in Ucraina si registra un cambiamento alla guida di Ukrenergo, l'operatore della rete elettrica del paese. Il consiglio di sorveglianza della società di stato ha votato per il licenziamento del capo lunedì, secondo quanto dichiarato dal presidente del consiglio, Volodymyr Kudrytskyi, sulla sua pagina Facebook. Secondo i resoconti, il motivo ufficiale del licenziamento è che non è stato in grado di proteggere la rete elettrica ucraina dagli attacchi russi. Tuttavia, Kudrytskyi contesta questa affermazione, sostenendo di aver implementato misure di protezione e di essere diventato il bersaglio di una campagna diffamatoria mirata a screditare la società e, alla fine, a prendere il controllo di Ukrenergo. Kudrytskyi non nomina alcun individuo specifico dietro la campagna.

Diversi membri del governo ucraino hanno presentato le dimissioni. Tra questi c'è Olexander Kamyshin, ministro delle Industrie Strategiche, responsabile della produzione di armi domestiche durante la guerra con la Russia. Kamyshin ha annunciato che continuerà il suo lavoro nel settore della difesa, ma in una diversa capacità. Inoltre, il ministro della Giustizia, Denys Maliuska, e il ministro dell'Ambiente, Ruslan Strilets, hanno presentato le dimissioni.

Un attacco con missili russi colpisce la regione di Poltava in Ucraina, causando almeno 47 morti. Secondo i resoconti ucraini, due missili hanno distrutto un edificio utilizzato dall'Istituto Militare delle Comunicazioni a Poltava, come annunciato dal presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj su Telegram. Più di 200 persone sono rimaste ferite nell'attacco.

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz si incontra con il recente liberato critico del Cremlino Vladimir Kara-Mursa a Berlino. Scholz esprime la sua ammirazione per la forza e il coraggio di Kara-Mursa nel lottare per un futuro democratico in Russia, sostenendo che è stato strumentale per la liberazione di Kara-Mursa nell'agosto dello scambio dei prigionieri.

Il servizio di intelligence britannico ritiene che la Russia stia preparando ulteriori strutture difensive per il ponte di Kerch, che collega la Russia con la Crimea occupata. La Russia ha installato barriere di chiatte galleggianti e sommerse, ha posato mine in mare, ha eretto generatori di fumo e ha aumentato il numero di sistemi di difesa aerea nell'area. Inoltre, viene costruita una struttura parallela al ponte, che potrebbe servire come un ponte aggiuntivo a corsia unica o come barriera contro le forze navali ucraine con droni esplosivi.

Il ministero della Difesa ucraino presenta un nuovo veicolo corazzato da trasporto truppe (APC) per l'uso delle forze ucraine. Il Khorunzhyi, nominato dopo il grado militare cosacco di "standard-bearer", è stato in sviluppo per qualche tempo. L'ultimo annuncio indica che molte unità in più di questo veicolo saranno presto dispiegate, fornendo un rinforzo domestico molto necessario per le esigenze di equipaggiamento dell'esercito ucraino.

L'Estonia e la Lituania criticano la Mongolia per aver accolto il presidente russo Vladimir Putin. Il ministro degli Esteri estone, Margus Tsahkna, deplora che la decisione del governo mongolo di accogliere Putin invece di arrestarlo mina significativamente il Tribunale Penale Internazionale e il sistema giuridico internazionale. Aggiunge che la Mongolia aveva l'opportunità di contribuire a porre fine alla guerra della Russia in Ucraina ma ha scelto di non farlo. Il ministro degli Esteri lituano, Gabrielius Landsbergis, lo considera inaccettabile che il governo mongolo abbia ignorato il mandato di arresto del Tribunale Penale Internazionale contro Putin, che considera un altro esempio del sistema basato sul diritto internazionale che crolla.

Un processo contro un cittadino francese accusato di spionaggio in Russia ha inizio. Non è chiaro al momento quali specifiche accuse siano state mosse contro l'individuo. Tuttavia, il processo serve come promemoria della tensione e della diffidenza tra Russia e Occidente.

Un lavoratore francese di un'ONG svizzera è sotto processo a Mosca a partire da martedì, accusato di aver violato la legge russa sui "-Agenti stranieri". Il tribunale ha ordinato che rimanga in detenzione almeno fino a febbraio dell'anno prossimo. L'uomo, Laurent Vinatier, ha lavorato come esperto della Russia e dell'ex Unione Sovietica per il Center for Humanitarian Dialogue (HD), un'ONG incentrata sulla mediazione e la diplomazia segreta per prevenire e risolvere i conflitti internazionali. È stato arrestato a Mosca in giugno.

14:27: La Germania pianifica di fornire all'Ucraina sei sistemi di difesa aerea IRIS-T SLM in più

Secondo fonti di sicurezza, la Germania intende fornire all'Ucraina sei sistemi di difesa aerea IRIS-T SLM in più. Il governo intende anche acquisire sei sistemi in più per il proprio esercito.

13:58: Un altro elicottero russo Mi-8 precipita, secondo i media

I media russi riportano un altro incidente di un elicottero russo Mi-8. Secondo Alexey Tsydenov su Telegram, l'elicottero ha effettuato un atterraggio di emergenza a 85 chilometri da Irkutsk, ferendo due persone. Le operazioni di soccorso sono in corso con sei persone a bordo. Inizialmente, l'elicottero è stato segnalato come perso dopo che il contatto è stato perso al confine tra la Repubblica di Buryatia e la regione di Irkutsk, come riportato da Ria Novosti.

13:34: Zelensky: 41 Morti, 180 Feriti nell'Attacco Russo a Poltava

Un attacco con missili russi alla città ucraina centrale di Poltava ha causato la morte di 41 persone e il ferimento di più di 180, secondo il Presidente Volodymyr Zelensky. L'area intorno a una scuola e un ospedale vicino è stata colpita e una parte dell'edificio dell'Istituto delle Comunicazioni è stata distrutta. Il Ministero della Difesa ucraino ha riferito che il nemico ha utilizzato due missili balistici. "Il tempo tra l'allarme e l'arrivo dei missili letali è stato così breve che hanno colto le persone nel rifugio antiaereo durante l'evacuazione." I soccorritori sono riusciti a salvare 25 persone, tra cui 11 estratte dalle macerie.

13:12: USA Vicini all'Accordo per la Fornitura di Missili a Lungo Raggio all'Ucraina

Le fonti interne riferiscono che gli Stati Uniti sono vicini a un accordo per fornire all'Ucraina missili cruise a lungo raggio che potrebbero raggiungere profondamente il territorio russo. Tuttavia, il governo di Kyiv dovrà aspettare ancora alcuni mesi per i missili, poiché gli Stati Uniti devono risolvere i problemi tecnici prima della consegna, come riferito da diverse fonti interne statunitensi. La decisione dovrebbe essere annunciata in autunno. I missili in questione sono i JASSM, missili cruise aria-superficie convenzionali a media-lunga portata, in grado di colpire i bersagli terrestri dall'aria. Una fornitura di JASSM all'Ucraina potrebbe notevolmente potenziare le sue capacità strategiche e darle un vantaggio sulla Russia.

12:43: Russia Condanna Prominente Fisico nel Caso dei Razzi Iperveloci

Un tribunale di Mosca ha condannato un famoso fisico a 15 anni in un campo di lavoro dopo averlo riconosciuto colpevole di "tradimento". Si tratta dell'ultima condanna per un scienziato accusato di aver rivelato segreti di stato. Il 57enne era coinvolto nello sviluppo dei razzi ipersonici russi, secondo le agenzie di stampa russe. Due suoi colleghi sono stati arrestati con l'accusa di tradimento. Il gruppo dell'Istituto per la Meccanica Teorica e Applicata (ITAM) di Novosibirsk è uno dei quasi una dozzina di scienziati che hanno studiato questa tecnologia e che sono stati accusati di tradimento dalla Russia negli ultimi anni. Il 57enne è stato arrestato ad agosto 2022. Gli uomini sono accusati di "gravi reati", secondo le fonti di sicurezza.

12:15: Il Commercio della Russia con l'India Raddoppia

Il commercio della Russia con l'India è quasi raddoppiato lo scorso anno, secondo Anatoly Popow, vice presidente del consiglio di amministrazione della Sberbank russa, che ha parlato all'agenzia di stampa Reuters. Il commercio tra i due paesi ha raggiunto circa 65 miliardi di dollari nel 2023. Ciò è principalmente dovuto al fatto che l'India è diventata un importante importatore di petrolio russo dopo le sanzioni occidentali seguite all'azione militare russa in Ucraina. "Nel 2022, l'interesse delle compagnie russe per il mercato indiano è significativamente aumentato poiché questo mercato è un'alternativa", ha detto Popow. "Oggi stiamo aprendo conti in rupie per i clienti russi. Non escludiamo che la rupia possa essere utilizzata non solo come mezzo di pagamento, ma anche come strumento di risparmio", ha aggiunto. La Sberbank gestisce i pagamenti per il 70% di tutte le esportazioni russe in India.

11:47: Putin Invita il Mongolia al Summit dei BRICS

Il Presidente russo Vladimir Putin ha incontrato il Presidente mongolo Uchnaagiin Chürelsuh all'inizio del suo viaggio in Mongolia e lo ha invitato al prossimo summit dei BRICS in Russia. "Siamo lieti del tuo visita", ha detto Putin alle agenzie di stampa russe durante la loro conversazione nella capitale, Ulaanbaatar. Il gruppo di importanti economie emergenti, dominato dalla Russia e dalla Cina, si riunirà alla fine di ottobre a Kazan, la capitale della Tatarstan. Putin ha detto di voler discutere della cooperazione economica durante la sua visita in Mongolia. Secondo i resoconti dei media, la pianificata pipeline del gas Potenza di Siberia 2, che la Russia vuole costruire per la Cina, potrebbe essere un argomento durante la visita di Putin a Ulaanbaatar. La pipeline passerebbe attraverso la Mongolia.

11:22: Russia Rafforza la Difesa Aerea a Belgorod

L'esercito russo ha dispiegato sistemi di difesa aerea aggiuntivi nella regione di Belgorod, secondo il Ministero della Difesa russo. L'area di frontiera russa è stata un obiettivo di contrattacchi ucraini per qualche tempo.

La Russia ha colpito le strutture ferroviarie in alcune parti dell'Ucraina durante la notte, secondo le fonti ucraine. La regione di Sumy a nord e Dnipropetrovsk nell'Ucraina centro-orientale sono state colpite, secondo la compagnia ferroviaria nazionale.

10:28 Aggiornamento: Potenziale Accerchiamento delle Truppe Ucraine a Pokrovsk

Nella regione di Donetsk, le forze russe minacciano di accerchiare centinaia di truppe ucraine. Secondo "Forbes", le truppe russe si sono spostate verso Pokrovsk, superando le forze ucraine vicino a Memryk e al fiume Vovcha. Questo movimento russo potrebbe portare a un importante risultato: se le truppe ucraine non fermano l'avanzata nemica verso Ukrainsk, potrebbero finire accerchiate, come avvertito dal Centro ucraino per le Strategie della Difesa. various Ukrainian brigades are reportedly under Russian encirclement south of Pokrovsk. There are rumors of a potential Ukrainian withdrawal. It would be wise for them to retreat before Russian forces block their supply routes and retreat paths, as suggested by the pro-Ukrainian Conflict Intelligence Team. Although this retreat would cede control of around 30 square miles to the Russians, it could save entire Ukrainian battalions at a crucial moment.

10:02 ISW: Russian Troops Riprendono Posizioni a KurskSecondo l'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW), le truppe russe hanno ripreso le posizioni perse a Kursk. Le posizioni intorno a Olgovka sono state riconquistate e si ritiene che le forze ucraine si siano ritirate dal insediamento. Un blogger militare russo riferisce anche di lievi avanzamenti ucraini vicino a Pogrebki e Malaya Loknya (entrambi a nord-ovest di Sudzha), ma la Russia aveva in precedenza abbandonato questi luoghi per evitare l'accerchiamento. Inoltre, ci sono stati attacchi ricorrenti sui ponti pontonieri russi attraverso il fiume Seim nella regione di Glushkovo.

09:30 Mosca Accoglie Putin Despite International Arrest Warrant despite un mandato di arresto internazionale emesso contro di lui, Vladimir Putin viene accolto con onori da Mongolia, il paese confinante. Secondo il corrispondente di ntv Rainer Munz, questo non è solo a causa della situazione geopolitica della Mongolia tra Russia e Cina.

09:00 Dirigente della Rete Elettrica Ucraina LicenziatoIl capo dell'operatore di rete statale ucraino Ukrenergo, Volodymyr Kudrytskyi, è stato licenziato. Fonti all'interno dell'azienda hanno detto al broadcaster ucraino Suspilne che Kudrytskyi non è riuscito a proteggere le strutture energetiche di fronte agli attacchi russi e ha male implementato le decisioni e le protezioni precedenti. Kudrytskyi è anche sotto inchiesta per accuse di corruzione.

08:22 Autorità Ucraine Chiudono Reti di Fuga per i RichiamatiDall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, le autorità ucraine hanno scoperto oltre 570 organizzazioni criminali che aiutano gli uomini ucraini a evitare il servizio militare. Secondo il "Kyiv Independent", queste reti aiutano gli uomini a fuggire all'estero e forniscono certificati medici falsi per rimandare il servizio militare, con prezzi che vanno da 7.000 a 10.000 dollari. Gli uomini tra i 18 e i 60 anni sono generalmente proibiti dal lasciare il paese a causa della possibile chiamata alle armi. Nel 2024, le agenzie di legge e ordine hanno smantellato oltre 200 di queste reti.

07:50 Figure dell'Opposizione Russa Vede l'Offensiva di Kursk come "Disastro Naturale"La figura dell'opposizione russa e l'ex oligarca Mikhail Khodorkovsky trova intriguing la prospettiva russa sull'offensiva ucraina a Kursk. Ha detto al "Tagesspiegel" che i russi non vedono l'avanzata ucraina come un attacco nemico, ma piuttosto come un "disastro naturale". La dissatisfaction del pubblico russo con la gestione del governo e un calo dei tassi di approvazione di Putin sono conseguenze di questa situazione.

07:22 Bambini Uccisi in un Attacco Russo a SaporizhzhiaUn attacco russo alla città di Saporizhzhia nel sud dell'Ucraina la scorsa notte ha causato la morte di due persone, tra cui un bambino di otto anni, secondo i resoconti ucraini. Il governatore Ivan Fedorov dell'Oblast di Saporizhzhia ha riferito che una donna di 38 anni è stata anche uccisa, mentre un uomo di 43 anni e una ragazza di 12 anni sono rimasti feriti, con la ragazza ora in condizioni critiche. Un edificio comunale è stato parzialmente distrutto e gli edifici circostanti hanno subito danni a causa dell'esplosione e dei detriti.

06:58: Studiosi Americani Puntano al Potenziale Sito di Lancio dell'Allegata "Superarma" di PutinDue studiosi americani suggeriscono di aver individuato il potenziale sito di lancio del 9M370 "Burevestnik", il missile da crociera nucleare potenza famoso come "superarma" dal presidente russo Vladimir Putin. Conosciuto come SSC-X-9 "Skyfall" nei circoli NATO, questo arma è reputata invulnerabile contro le difese missilistiche USA. Utilizzando foto di un'organizzazione satellite, questi ricercatori hanno scoperto un progetto di costruzione vicino a un deposito di testate nucleari, come riferito da Reuters. Situato circa 475 chilometri a nord di Mosca, questo sito è considerato il segreto pad di lancio, che presenta nove piattaforme di lancio attualmente in costruzione. Il rapporto suggerisce che questo luogo è "ideale per un grande sistema di razzi fissi, e l'unico grande sistema di razzi fissi che hanno attualmente in sviluppo è Skyfall." Né il ministero della Difesa russo né l'ambasciata di Washington hanno risposto alle richieste di commento.

06:30 Dopo l'Attacco dei Droni, la Raffineria di Olio di Mosca Sospende Parzialmente le OperazioniLa raffineria di olio di Mosca di Gazprom Neft ha sospeso parzialmente le operazioni dopo un incendio causato da un presunto attacco con drone ucraino, come riferito da Reuters. Le fonti affermano che l'unità Euro+, che rappresenta circa il 50% della capacità della raffineria, è stata messa in stand-by. Le operazioni dovrebbero riprendere entro cinque o sei giorni dopo i necessari riparazioni. Lo scorso anno, la pianta di Mosca ha elaborato 11,6 milioni di tonnellate di greggio, secondo Reuters. L'entità dei danni alla struttura e il suo impatto sulla capacità di raffinazione rimangono incerti.

05:58 Khodorkovsky Critica l'Approccio Occidentale alla RussiaLa figura dell'opposizione russa e l'ex oligarca Mikhail Khodorkovsky critica l'atteggiamento dei governi occidentali nei confronti della Russia. Khodorkovsky afferma che l'Occidente sta commettendo "alcuni errori strategici" che prolungano il mandato di Putin. "L'Occidente deve pubblicamente riconoscere di essere in guerra con i decisori", ha dichiarato Khodorkovsky al "Tagesspiegel". È sbagliato vedere la Russia stessa come il nemico e equiparare i decisori russi alla popolazione generale. Riguardo al conflitto ucraino, Khodorkovsky ha espresso: "Se l'Occidente avesse agito come fa ora all'inizio della guerra totale nel febbraio 2022, la guerra sarebbe già finita".

04:13: Zelenskyy: Riprendere la Centrale Nucleare di Zaporizhzhia è PericolosoIl Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy annuncia il suo piano di incontrarsi con il capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (IAEA) a Kyiv. Questo incontro avverrà dopo la visita del capo dell'IAEA Rafael Grossi alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, come annunciato da Zelenskyy in un post sui social media. Purtroppo, non è praticabile per l'Ucraina riprendere il controllo della centrale a questo stadio del conflitto. "Attualmente, non vedo una tale potenziale sul campo di battaglia e qualsiasi opportunità probabile è pericolosa", ha detto Zelenskyy. Grossi aveva precedentemente dichiarato su Twitter che avrebbe visitato la centrale per "continuare il nostro supporto e prevenire un disastro nucleare". La centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d'Europa, è sotto il controllo russo sin dall'inizio dell'invasione del 2022. Entrambe le parti si accusano a vicenda di aver preso di mira la struttura.

02:27: Almeno Un Morto e Tre Feriti in un Attacco Missilistico a DniproAlmeno una persona è morta e tre sono rimaste ferite in un attacco missilistico russo sulla città ucraina centrale di Dnipro, come riferito dal governatore della regione, Serhiy Lysak, via Telegram. Vari edifici residenziali in un distretto della città hanno subito danni nell'attacco. Le informazioni non sono state ancora confermate in modo indipendente.

23:55: Zelenskyy Mira all'Approval di Armi a Lungo Raggio, Nomina la Germania

Mentre si fa campagna vicino al fronte, il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha nuovamente richiesto armi a lungo raggio durante un incontro con il Primo Ministro olandese Dick Schoof a Zaporizhzhia. Ha sottolineato la necessità di colpire i bersagli nelle retrovie russe, nonché la consegna di queste armi. La Russia ha parzialmente occupato la regione di Zaporizhzhia, ma non la capitale regionale. Sono stati discussi nuovi sistemi di difesa aerea, inclusi i tipi Patriot con munizioni per espandere la flotta con i caccia F-16, nonché munizioni e attrezzature aggiuntive e ulteriori sanzioni contro la Russia. Zelenskyy ha sottolineato che sperava nell'approvazione delle armi a lungo raggio e ha menzionato i paesi USA, UK, Francia e Germania. Kyiv esprime oggi un maggiore ottimismo. I dettagli rimangono riservati.

22:13: L'Ucraina Condanna la Mongolia per aver Ricevuto Putin, Esige Conseguenze

L'Ucraina critica il governo mongolo per aver ospitato il Presidente russo Vladimir Putin, ricercato dall'Aia per crimini di guerra, e chiede punizioni per il paese. La Mongolia viene accusata di aver aiutato Putin a evitare la giustizia penale. Il portavoce del Ministero degli Affari Esteri, Heorhiy Tuchynov, ha espresso la sua delusione a Kyiv. Questo atto rende la Mongolia complice dei "crimini di guerra" di Putin. Putin ha visitato la Mongolia oggi. "Lavoreremo con i nostri partner per assicurarci che questo abbia conseguenze per Ulaanbaatar", ha detto Tuchynov. Il fallimento del governo mongolo nell'applicare il mandato di arresto dell'ICC contro Putin è un duro colpo per l'ICC e il sistema di giustizia penale internazionale, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Affari Esteri.

Il Presidente russo Vladimir Putin è stato accolto da una guardia d'onore in Mongolia nonostante un mandato di arresto dall'Aia. Più tardi quella sera, l'Ucraina ha dichiarato le sue intenzioni di collaborare con gli alleati per imporre "ripercussioni" alla Mongolia. L'Aia aveva emesso un mandato di arresto per Putin, accusato di aver illegalmente deportato bambini ucraini durante il conflitto in corso in Ucraina dal febbraio 2022. Le accuse contro Putin sono fortemente sostenute dall'Ucraina, dal mondo occidentale e dagli attivisti per i diritti umani, che esigono il rispetto. Putin è stato calorosamente accolto da una guardia d'onore all'arrivo all'aeroporto di Ulaanbaatar oggi. Il motivo della sua visita è commemorare l'85° anniversario della vittoria delle forze sovietiche e mongole sulla Giappone. È prevista una riunione tra Putin e il Presidente mongolo Ukhnaa Khurelsukh.

21:48 Aggiornamento: L'Esercito ucraino utilizza per la prima volta il drone "Lifesaver" contro il nemico della Crimea

Secondo il quotidiano ucraino "Ukrainska Prawda", l'esercito ucraino hadeployed il drone missilistico ucraino progettato "Lifesaver" (tradotto da "Palianytsia") contro un bersaglio militare russo nella penisola della Crimea sotto il controllo russo per la prima volta ad agosto. Notoriamente, questo termine è diventato un riferimento popolare tra gli ucraini per riferirsi ai militari russi o ai sabotatori sin dall'inizio dell'ampia offensiva russa.

Il conflitto ucraino continua ad influenzare le relazioni internazionali, con la Germania che pianifica di fornire all'Ucraina sei sistemi missilistici IRIS-T. Nel frattempo, in Russia, ci sono preoccupazioni per l'indottrinamento statale degli studenti, con un notevole aumento del tempo dedicato alla propaganda del Cremlino previsto per quest'anno scolastico.

