Nell'anno precedente, le verifiche hanno rivelato circa 3.160 errori sanitari che hanno causato danni ai pazienti.

Lo scorso anno, i professionisti medici del Servizio Medico hanno esaminato un totale di 12.438 reclami di pazienti e sospetti errori medici, identificando potenziali errori. In circa il 25% di questi casi, hanno trovato errori che hanno causato danni, mentre gli errori sono stati direttamente responsabili del danno in circa il 20% dei casi, interessando 2.679 pazienti. Questo è cruciale per le persone interessate, poiché apre la possibilità di risarcimento.

Come tradizione, circa il 30% di questi reclami e sospetti casi riguardavano l'ortopedia e la chirurgia traumatologica, seguite da medicina interna e medicina generale con più dell'11%. Circa il 9% ciascuno riguardava l'odontoiatria, la chirurgia generale e viscerale e l'ostetricia. quasi il 6% dei reclami riguardava l'infermieristica, mentre il restante 26% era suddiviso in 29 specialità diverse.

I reclami comprendevano diverse questioni, come trattamenti errati per l'usura delle articolazioni dell'anca e del ginocchio, fratture ossee, procedure di devitalizzazione o piaghe da decubito. Tuttavia, il Servizio Medico ha sottolineato che un focus su una specialità non riflette necessariamente il tasso di errore effettivo o la sicurezza. Piuttosto, i pazienti potrebbero essere più inclini a identificare gli errori nelle procedure chirurgiche.

In circa il 66% dei casi esaminati, il danno alla salute dei pazienti è stato temporaneo. Viceversa, circa il 33% ha portato a lesioni permanenti. Il danno leggero potrebbe manifestarsi come una lieve limitazione del movimento o una cicatrice, mentre il danno moderato potrebbe manifestarsi come dolore cronico o disfunzione degli organi. Il danno grave comporta la dipendenza dalle cure, la perdita della vista a causa degli errori o la paralisi permanente. Purtroppo, gli errori hanno causato la morte in circa il 2,8% dei casi esaminati, ovvero 75 casi.

Tuttavia, il numero effettivo di errori e danni evitabili è significativamente più alto. Stefan Gronemeyer, presidente del Bund del Servizio Medico, ha spiegato che gli esperti stimano che circa l'1% di tutti i trattamenti in ospedale comporta errori e danni evitabili, interessando circa 168.000 pazienti all'anno. Inoltre, stimano circa 17.000 decessi legati agli errori ogni anno.

Il Servizio Medico ha nuovamente fatto appello per la segnalazione obbligatoria degli incidenti gravi ma evitabili. Questa è una pratica standard nella sicurezza dei pazienti a livello globale, che comprende gli "eventi mai avvenuti" come scambi di pazienti e lati, gravi errori di medicazione o oggetti estranei dimenticati dopo le operazioni. Nel 2023, il Servizio Medico ha registrato 151 tali casi, in calo rispetto ai 165 casi del 2022.

Date le statistiche presentate, è preoccupante che il "danno ai pazienti" si sia verificato in circa il 20% dei casi, causando direttamente danni a 2.679 individui. Migliorare i sistemi di segnalazione per gli incidenti gravi ma evitabili, come gli "eventi mai avvenuti", potrebbe aiutare a ridurre il "danno ai pazienti".

Leggi anche: