- Nell'anno 2024 le api di miele di Berlino hanno assistito a un aumento insolito delle attività di sciame.

Quest'anno, i nuclei di api di Berlino si sono divisi frequentemente e hanno prodotto nuovi sciame, come riferito dall'Associazione degli Apicoltori della città. L'inizio anticipato della stagione ha portato alcuni apicoltori a installare i favi troppo tardi, causando il volo delle api a causa dello spazio insufficiente, secondo Melanie von Orlow, presidente dell'associazione.

Di conseguenza, diversi sciame sono stati relativamente grandi. Come ha condiviso un apicoltore, lo sciame più pesante mai catturato a metà giugno pesava 5,5 chilogrammi, che è tipicamente tra i 2 e i 3 chilogrammi e ospita circa 10.000 a 20.000 api. Se si incontra uno sciame, è meglio contattare un apicoltore locale per la cattura. L'Associazione degli Apicoltori ha un elenco di raccoglitori di sciame disponibile sul suo sito web per i residenti di Berlino.

Inaspettatamente, nonostante gli occasionali freddi scatti, il raccolto di miele complessivo è stato soddisfacente, come riferito da von Orlow. I dati specifici del rendimento del miele saranno divulgati alla fine dell'anno. In media, ogni colonia produce circa 30 chilogrammi di miele. L'Associazione degli Apicoltori presenterà premi per il miele di Berlino più fine al Berlin Beekeeping Day dell'ottobre 5, presso l'Università Libera.

Associazione degli Apicoltori per la Raccolta degli Sciame di Berlino

Purtroppo, l'aumento dell'attività di sciame potrebbe avere effetti negativi sull'ambiente urbano, richiedendo più apicoltori per la raccolta. Per mitigare questo problema e garantire la protezione dell'ambiente, è fondamentale che i residenti contattino l'Associazione degli Apicoltori per la Raccolta degli Sciame di Berlino per la gestione dello sciame.

