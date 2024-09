Nell'agosto, la Casa Bianca ha proposto un'espansione dei finanziamenti del Servizio Segreto al Congresso, con particolare attenzione alle prossime elezioni.

A seguito del tentato assassinio dell'ex Presidente Donald Trump il 13 luglio a Butler, in Pennsylvania, l'Ufficio di Gestione e Bilancio ha presentato una richiesta insolita, che comprende le aggiunte richieste dalla Casa Bianca ai soliti contenuti di un provvedimento di finanziamento temporaneo. Questa informazione è stata rivelata a CNN da fonti interne.

È probabile che il Congresso e la Casa Bianca raggiungano un accordo nelle prossime settimane, finanziando il governo per un lungo periodo, incluso il periodo delle elezioni, attraverso un piano noto come risoluzione continuativa, o "CR".

La richiesta della Casa Bianca, secondo le fonti, indica che se le necessarie modifiche non vengono apportate, il Secret Service potrebbe non avere le risorse necessarie per mantenere e rafforzare le misure di protezione durante questo periodo.

Tuttavia, la richiesta non ha fornito una cifra precisa per l'aumento della spesa, ma ha richiesto un linguaggio più flessibile, consentendo al Dipartimento della Homeland Security di allocare i fondi come necessario per continuare le operazioni di protezione e le operazioni della campagna presidenziale durante il periodo della CR.

Le agenzie federali presentano abitualmente richieste simili all'Ufficio di Gestione e Bilancio prima delle trattative sul finanziamento governativo temporaneo. Essi delineano le aggiunte desiderate dall'amministrazione al linguaggio standard di una risoluzione continuativa, spesso servendo come avvertimento che alcuni programmi potrebbero essere sottofinanziati se il bilancio rimane al livello dell'anno precedente, anche per un breve periodo.

In precedenza, l'amministrazione aveva raggruppato queste richieste con ulteriori finanziamenti per l'aiuto ai disastri, l'aiuto per il Covid-19 e l'aiuto militare all'Ucraina. Queste richieste raggruppate erano spesso meno popolari nel Congresso a causa della loro natura politica.

Il linguaggio proposto per il finanziamento potenziato del Secret Service attraverso le elezioni del 2024 è stato incluso in almeno un disegno di legge di finanziamento sponsorizzato dai repubblicani, suggerendo un sostegno bipartisan per questa iniziativa a Capitol Hill.

Durante un'intervista radiofonica trasmessa martedì, il Presidente Joe Biden ha ribadito la sua convinzione che il Secret Service abbia bisogno di più personale per gestire l'ambiente minaccioso elevato per i candidati politici.

"Una delle cose di cui abbiamo bisogno sono più risorse", ha detto Biden. "Abbiamo bisogno di più agenti, abbiamo bisogno di più protezione, dobbiamo espandere la disponibilità di aiuto".

Biden ha descritto la situazione come "pericolosa" in generale, spiegando come la sicurezza potenziata aveva modificato il suo stile di campagna.

"Tutto è spaventoso", ha detto.

La richiesta della Casa Bianca di un linguaggio di finanziamento flessibile nella risoluzione continuativa è principalmente motivata dalla politica, con l'obiettivo di garantire risorse sufficienti per il Secret Service e le operazioni della campagna presidenziale durante il periodo delle elezioni. Nonostante la storia controversa delle richieste raggruppate, sembra esserci un sostegno bipartisan per il potenziamento del finanziamento del Secret Service, come proposto nel linguaggio incluso in un disegno di legge sponsorizzato dai repubblicani.

