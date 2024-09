Nella zona euro, la BCE riduce ancora una volta i tassi di interesse.

La Vecchia Signora di Threadneedle Street, meglio conosciuta come Banca Centrale Europea (BCE), ha tirato fuori le forbici per i tassi di interesse un'altra volta. Il tasso di prestito chiave, dove le banche parcheggiano i loro extra in liquidità presso la Banca Centrale durante la notte, è sceso di un decimo del punto percentuale, ora a un comodo 3.5%.

Mentre il fantasma della deflazione si è fatto meno minaccioso, la BCE ha rivisto la sua politica monetaria, effettuando un'inversione di politica a giugno. Il tasso di prestito chiave, un rifugio temporaneo per la liquidità in eccesso delle banche, è stato ridotto. Questo viaggio nostalgico verso i tassi più bassi era stato anticipato dagli economisti.

Simultaneamente, il Consiglio della BCE è rimasto chiuso sulla questione dei futuri movimenti della politica monetaria, solo poche settimane prima del loro appuntamento di ottobre: "Il Consiglio della BCE non lascia tracce di impegno riguardo a un percorso predeterminato per i tassi di interesse."

Jörg Asmussen, CEO dell'Associazione Assicurativa Tedesca, ha applaudito la riduzione dei tassi come un indicatore di fiducia rinfrescante per i mercati. Tuttavia, ha sottolineato la necessità per la BCE di mantenere la sua finezza. L'inflazione persistente nel settore dei servizi ha suggerito un' inflazione ostinata che potrebbe perpetuarsi in futuro. Criticando il tempismo, Asmussen ha sottolineato l'importanza per la BCE di non perdere il passo per ulteriori movimenti dei tassi.

Il tasso di refinancing principale subisce un calo più significativo

Il tasso di refinancing principale, a cui le banche acquistano prestiti dalla BCE per una settimana, è sceso di un più sostanziale 0.6%, ora fissato a 3.65%. Il calo è più pronunciato della riduzione del tasso di deposito a causa delle decisioni precedenti prese dalla BCE in primavera. In primavera, ha stretto i ranghi tra il tasso di deposito e il tasso di refinancing principale, con l'intenzione di generare incentivi per la partecipazione delle banche alle operazioni di prestito settimanali e limitare le flirtazioni dei tassi di interesse di mercato.

Se i tassi di interesse di mercato vedono troppa turbolenza, il messaggio di politica monetaria previsto dal Presidente della Bundesbank Joachim Nagel potrebbe essere distorto, influenzando la sua efficacia complessiva. Tuttavia, il tasso di deposito rimane il tasso di politica monetaria essenziale poiché stabilisce la base per il mercato dei fondi - stabilendo il suo tasso di interesse più basso per il prestito interbancario.

Le banche nell'Eurolandia ancora possiedono un bel pezzo di circa 3 trilioni di EUR in liquidità extra che possono depositare presso la BCE. Con il passare degli anni, questo surplus è probabile che diminuisca, costringendo le banche a rivolgersi alla BCE per le esigenze di prestito. Il cucchiaio di interessi più stretto che offrono aiuta la BCE a gestire meglio i tassi di interesse di mercato.

Tassi di interesse più bassi per i risparmi istantanei o a termine

I tassi di interesse per il prestito aziendale sono attesi per scendere in modo più allettante, mentre i rendimenti per i risparmi istantanei o a termine saranno più bassi. Prima del cambiamento di politica di giugno, la Banca Centrale ha mantenuto i tassi di interesse elevati nella sua battaglia contro l'aumento dei costi nell'area euro.

La riduzione dei prezzi dell'energia ha fatto calare il tasso di inflazione al 2.2% ad agosto - il suo livello più basso dal 2016. Gli economisti della BCE prevedono che l'inflazione complessiva nell'area euro si attesterà al 2.5% nel 2022 e scenderà al 2.2% entro il 2027. Entro il 2028, si prevede che toccherà il 1.9%.

Gli economisti della BCE affermano che l'inflazione salirà nuovamente più tardi quest'anno. La maggior parte di questo aumento può essere attribuita ai precedenti forti cali dei prezzi dell'energia che escono dal calcolo annuale: "L'inflazione tenderà successivamente verso il nostro valore cible nella seconda metà del prossimo anno."

La Banca Centrale prevede una crescita economica nell'area euro del 0.8% per il 2022. Si prevede una crescita del 1.3% per il 2027 e del 1.5% per il 2028. Nel giugno 2021, gli esperti della BCE prevedevano una crescita del 2.4% per il 2024, del 1.4% per il 2027 e del 1.6% per il 2028.

