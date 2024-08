- Nella terza partita per Wildes, il VfB lotta per assicurarsi una vittoria contro il Magonza, continuando la loro serie senza vittorie in tutta la lega.

Nonostante un vantaggio iniziale di 2-0 e un gol stranamente tardivo su calcio di punizione, il VfB Stuttgart non è riuscito a ottenere la sua prima vittoria stagionale nella seconda giornata. Nonostante la partecipazione alla Champions League, Stuttgart ha dovuto accontentarsi di un pareggio per 3-3 (2-1) contro il 1. FSV Mainz 05, rimanendo così a un solo punto.

Enzo Millot (8° minuto) e Jamie Leweling (15°) hanno portato il Stuttgart in vantaggio con due gol iniziali davanti a 59.000 spettatori. Nadiem Amiri (rigore, 43°) e Jonathan Burkardt (62°) hanno pareggiato per il Mainz. Nel minuto 88°, il giocatore svizzero del Stuttgart Fabian Rieder ha colpito il palo con un calcio di punizione. La palla è rimbalzata sulla schiena del portiere Robin Zentner e ha finito per entrare in rete, ma Maxim Leitsch ha assicurato un punto per il Mainz nei minuti di recupero.

Ancora una volta, i tifosi del Stuttgart hanno viaggiato in massa allo stadio per la prima partita casalinga della stagione. I tifosi hanno incitato e festeggiato mentre il Stuttgart partiva forte. Tuttavia, il Mainz ha avuto difficoltà in difesa, permettendo a Deniz Undav di sprecare diverse occasioni (3°/4°).

Ma il Stuttgart ha colto l'occasione. Un tiro di Chris Fuhrich è stato respinto verso Enzo Millot, che ha segnato il 1-0. Sette minuti dopo, un errore del difensore del FSV Andreas Hanche-Olsen ha permesso a Jamie Leweling di segnare un gol impressionante dall'angolo alto.

Il Stuttgart ha avuto diverse opportunità per allungare il vantaggio, ma dopo aver sprecato un'occasione per Undav (29°), non è riuscito a capitalizzare. Il Mainz è rientrato in partita, colpendo due volte il palo con Alexander Nübel (33°/35°) prima che Amiri segnasse su rigore. Burkardt era stato atterrato da Millot in una corsa. Poco prima della fine del primo tempo, il difensore del VfB Anrie Chase ha evitato il 2-2 con una rimessa in gioco sulla linea di porta.

La ripresa è iniziata con il Stuttgart ancora in vantaggio. Dopo che Millot ha sprecato una buona occasione (51°), Burkardt ha segnato da distanza ravvicinata, rendendo la partita

