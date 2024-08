Nella situazione descritta, il padre riesce a salvare i suoi figli da un inferno domestico in fiamme.

Vicino a Greifswald, si verifica un triste incidente di incendio in una casa serale. Si sospetta che uno dei residenti stesse maneggiando una bombola del gas prima dell'incidente. Due giovani, di 3 e 13 anni, insieme a due adulti, rimangono gravemente feriti e vengono portati in ospedale.

Nella regione di Vorpommern-Rügen, un tragico incidente coinvolge una famiglia di quattro persone in un incendio domestico. Le indagini preliminari suggeriscono danni per circa 500.000 euro.

La casa unifamiliare a Süderholz, situata circa 20 chilometri a ovest di Greifswald, ospitava un uomo di 95 anni e il suo nipote di 43 anni, insieme alla loro famiglia. Un'esplosione serale è stata segnalata a causa del maneggio della bombola del gas da parte dell'uomo più anziano all'interno della casa. L'incendio si è rapidamente diffuso in tutta la casa, dove i due giovani ragazzi erano presenti.

Per fortuna, il nipote di 43 anni era fuori quando è avvenuta l'esplosione e è riuscito a salvare i suoi figli con una scala. Tutti e tre hanno subito gravi ustioni da fumo. L'uomo di 95 anni è stato salvato dall'abitazione in fiamme dai vigili del fuoco, che hanno dichiarato che stava anche soffrendo di ustioni da fumo e un'infrazione al braccio. Il ragazzo di 13 anni è stato portato all'ospedale di Greifswald in elicottero.

Circa 100 vigili del fuoco del dipartimento locale sono intervenuti sulla scena, richiedendo la chiusura della B194 per circa tre ore per operazioni di prevenzione incendi. Purtroppo, la casa è ora considerata inabitabile.

