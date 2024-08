Nella sfortunata crisi degli ostaggi del 2004, Putin fa un paragone con l'attuale progresso militare ucraino.

Il 20º anniversario dell'assedio violento della scuola di Beslan, il Presidente russo Vladimir Putin ha tracciato un parallelo tra l'incidente del passato e le azioni attuali delle forze armate ucraine nella regione russa di Kursk. Proprio come la Russia un tempo ha lottato contro i "terroristi" a Beslan, ora deve affrontare "coloro che perpetrano atti di illegalità nella regione di Kursk", ha dichiarato Putin durante la sua visita a Beslan martedì.

19:43 La Chiesa Ortodossa Russa si Sconvolge per il Proibizione della Chiesa Planned in Ucraina come "Illegale" La Chiesa Ortodossa Russa ha criticato la decisione del parlamento ucraino di bandire la Chiesa Ortodossa Ucraina affiliata alla Russia. L'hanno vista come "illegale" e una "flagrante violazione dei principi fondamentali della libertà religiosa e dei diritti umani", come ha dichiarato Vladimir Legoida, portavoce della chiesa, via Telegram. Legoida ha avvertito che l'applicazione di questa legge potrebbe scatenare "ampie violenze contro milioni di credenti". Il Patriarca Kirill, capo della Chiesa Ortodossa Russa, ha espresso preoccupazione durante la sua visita al Monastero di Solovki nel nord della Russia, dicendo: "Ci troviamo in tempi difficili in cui molti si rivoltano contro di noi non perché siamo nel torto, ma semplicemente perché siamo diversi". In precedenza, i legislatori di Kyiv hanno approvato una legge che limita le organizzazioni religiose con legami con Mosca.**

19:12 Riunione di Ramstein Annunciata per Sostenere l'Ucraina Il Segretario della Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin ha chiamato il Gruppo di Contatto dell'Ucraina per riunirsi alla base aerea degli Stati Uniti Ramstein nel Reno-Palatinato, in Germania, il 6 settembre. La grande base aerea degli Stati Uniti fuori dagli Stati Uniti ha condiviso l'annuncio. I ministri della difesa e gli ufficiali militari si riuniranno ancora una volta per discutere il rafforzamento dell'aiuto all'Ucraina. Il gruppo di contatto comprende circa 50 nazioni, tra cui la Germania. Come al solito, sono stati invitati anche i paesi non NATO.**

18:36 Rinnovo delle Unità dell'Esercito Lungo il Confine Ucraino da Parte della Russia Il ministero della Difesa russo ha annunciato il dispiegamento di tre nuove unità per proteggere il confine con l'Ucraina, ha dichiarato il ministro della Difesa Andrei Belousov. Battezzate con i nomi delle regioni di Kursk, Belgorod e Bryansk, queste unità sono state formate due settimane dopo che migliaia di soldati ucraini sono entrati nella regione russa di Kursk, attualmente controllando i territori catturati.**

18:10 Incendio Incontrollato in un Deposito di Olio Russo Dopo l'Attacco del Drone Un grande incendio ha investito un deposito di olio nella città russa di Proletarsk dopo un attacco con drone ucraino. Nonostante gli sforzi per spegnere le fiamme, l'incendio è rimasto incontrollato per due giorni consecutivi, come mostrano le immagini satellite.**

17:36 Speculazioni sulla Costruzione di un Secondo Ponte di Crimea da Parte della Russia Le immagini satellite suggeriscono che la Russia potrebbe stare costruendo un secondo ponte parallelo al ponte di 19 chilometri che collega la terraferma russa alla Crimea. Il sito online "Ukrajinska Prawda" ha riferito "costruzioni parallele", probabilmente un nuovo ponte, con Verified Media che ha confermato questo confrontando le immagini satellite catturate a giugno, luglio e agosto, rivelando la costruzione in corso.**

16:58 Zelensky Acknowledges Difficult Situation in Eastern Ukraine The British newspaper "The Guardian" quoted President Volodymyr Zelensky as describing the situation on the eastern frontline of Ukraine as "tough," specifically near the strategic logistics center of Pokrovsk and Toretsk. The Ukrainian General Staff reported a total of 48 engagements in these two locations since morning.**

16:36 Russia Advising Kursk Residents to Disable Dating Apps and Security Cameras The Russian Ministry of Internal Affairs advised residents in three bordering regions to disable dating apps and online surveillance cameras. According to the ministry, the "enemy" was previously identified using numerous IP addresses and remotely accessing these unsecured cameras, monitoring private homes and strategically important roads and highways. Additionally, the ministry warned against using online dating services as they might also be used to collect information.**

16:20 Russia Confirms 17 Civilian Deaths and 235 Injuries in Past Week Russian news agency TASS reported, quoting rescue services, that the Ukrainian intrusion into Kursk led to 17 civilian fatalities within a week. A further 235 individuals were injured.**

15:54 Reporter Describes Rapid Russian Advance at Pokrovsk Front NTV reporter Nadja Kriewald from eastern Ukraine reported 63 Russian attacks on the Pokrovsk front on Tuesday. She spoke with rescue workers trying to evacuate a Ukrainian village, but they were unable to carry out the mission as Russian troops had already taken control of the location.**

15:33 Russia Accuses American Journalists of Unlawful Activity in Kursk Russia has summoned a high-ranking U.S. diplomat in protest of the "provocative actions" of American journalists in the Kursk region, where Ukrainian forces launched an offensive two weeks ago, according to TASS news agency. Alleging that the reporters illegally entered the region, Russia is considering legal action against them.**

15:10 East Commissioner Expresses Concern Over Views on Ukraine in East GermanyEast Commissioner Carsten Schneider from the SPD has voiced concern over certain perspectives on Ukraine among Germans, both east and west. He told newspapers affiliated with the New Berlin Editorial Society that it's concerning how Ukraine and Ukrainians are sometimes talked about. Regrettably, Russian propaganda often seeps through, particularly in eastern Germany, Schneider added. In support of Ukraine, it's about the country's survival itself, a fact that seemingly escapes the notice of certain politicians like AfD and BSW.

14:26 Esperto suggerisce che l'incursione di Kiev a Kursk potrebbe ampliare o almeno rivelare lo spostamento generazionale nella struttura del potere di Mosca Nonostante questo, il potere del presidente russo non è in pericolo.

14:01 Avvisi sulle qualità dell'aria in Ucraina dopo l'attacco russo Dopo un attacco russo a un sito industriale a Ternopil, nell'Ucraina occidentale, le autorità locali hanno emesso un avviso sulle elevate concentrazioni di cloro nell'aria. Secondo il quotidiano ucraino "Kyiv Independent", Oksana Chaichuk, a capo del centro regionale per il controllo e la prevenzione delle malattie, consiglia ai residenti di minimizzare le attività all'aria aperta e di tenere le finestre chiuse. Le concentrazioni di cloro nell'aria sono aumentate di quattro a dieci volte rispetto al normale, ha dichiarato Chaichuk in una conferenza stampa. L'attacco avrebbe preso di mira un deposito di carburanti e lubrificanti, innescando un incendio in una struttura non identificata. Non sono stati segnalati morti o feriti.

13:39 Forze russe segnalano la cattura di un paese nella regione di Donetsk dell'Ucraina Secondo il ministero della Difesa russo, le truppe russe hanno catturato il paese di New York nella regione di Donetsk, nell'Ucraina orientale. Le forze hanno preso il controllo di "uno dei maggiori insediamenti vicino a Torez, il centro logistico strategicamente vitale di Nowgorodskoje", ha dichiarato il ministero, utilizzando il nome sovietico. Il nome New York, derivato da coloni tedeschi, è stato cambiato in Nowgorodskoje nel 1951, ma è stato ripristinato nel 2021 grazie agli sforzi degli attivisti ucraini. Il paese si trova a circa 6 chilometri a sud di Torez, che è sotto assedio russo da settimane.

13:01 Soldato russo disertore accusato di spionaggio per l'Ucraina Il servizio di intelligence militare ucraino (HUR) ha rivelato che un soldato russo che ha disertato per l'Ucraina stava spingendo e aveva ferito il suo comandante. Il quotidiano ucraino "Kyiv Independent" riferisce che il soldato, in codice "Argento", ha disertato come parte di un'operazione congiunta della "Legione della libertà della Russia" e del progetto "Voglio vivere" dell'intelligence militare ucraina. Prima di andarsene, il soldato ha ferito il suo comandante con una granata a Ocheretyne, nell'Oblast di Donetsk. "Argento" ha contattato la legione all'inizio del 2024 dopo aver assistito a diverse attività illecite del suo reparto e dei suoi comandanti. Ha quindi fornito segretamente alla legione informazioni sulla posizione delle truppe russe e sui piani per le operazioni militari.

12:23 Parlamento ucraino considera il divieto di un'organizzazione religiosa filorussa Il Parlamento ucraino sta valutando il divieto della Chiesa ortodossa ucraina strettamente legata alla Russia. I parlamentari dichiarano che il parlamento di Kiev ha approvato un progetto di legge preliminare che vieta alla Chiesa ortodossa russa di operare sul territorio ucraino. Il governo ucraino ritiene che la chiesa minoritaria funzioni come una roccaforte dell'influenza russa nel paese e sostenga l'invasione dell'Ucraina.

11:51 Pompieri lottano contro l'incendio di un deposito di petrolio a Rostov Più di 500 pompieri lottano contro un incendio in un deposito di petrolio a Rostov, in Russia, che dura da tre giorni, causato da un attacco con drone ucraino. "L'incendio si estende su un'area di 10.000 metri quadrati, diversi serbatoi di gasolio sono in fiamme", ha dichiarato Valery Gornitsky, a capo di Proletarsk, secondo l'agenzia di stampa TASS. "Non c'è rischio di esplosione, nessun pericolo per le persone e non sono necessarie evacuazioni", ha aggiunto. Sono stati dispiegati quattro aerei antincendio e più di 520 pompieri. Gli aerei sono necessari perché i veicoli non possono avvicinarsi all'incendio a causa del calore intenso, ha dichiarato ulteriormente Gornitsky. Finora, almeno 41 pompieri sono rimasti feriti, di cui 18 sono stati ricoverati in ospedale, secondo le autorità.

11:08 Infrastruttura ucraina presa di mira dai bombardamenti russi Nell'ultima ondata di attacchi aerei russi all'infrastruttura energetica dell'Ucraina, un impianto industriale e un serbatoio di carburante sono stati presi di mira nella regione di Ternopil, secondo le autorità. La televisione ucraina ha mostrato colonne di fumo consistenti che si levavano su Ternopil, portando le autorità locali a consigliare ai residenti di rimanere al chiuso. Circa 90 pompieri sono coinvolti nei tentativi di spegnimento dell'incendio, con la situazione sotto controllo, secondo l'amministrazione regionale di Ternopil.

10:41 Ex diplomatico russo critica Putin: agisce come un imbroglio impaurito Il presidente russo Vladimir Putin sta agendo come un imbroglio impaurito, afferma Boris Bondarev, un ex diplomatico russo, in un pezzo per ntv.de. L'immagine di Putin in grado di conquistare qualsiasi avversario ha subito un colpo con l'inizio dell'attacco all'Ucraina. La rapida conquista in pochi giorni non si è materializzata. La Russia sembrava completamente sorpresa e sopraffatta dall'attacco ucraino alla regione russa di Kursk. "Putin è disorientato di fronte a una sfida seria e non sa come rispondere. Non si comporta come un ratto con le spalle al muro pronto a combattere con tutte le sue forze, ma come un imbroglio impaurito", ha commentato Bondarev. L'ex diplomatico, che ha rotto i legami con il regime di Putin in protesta contro la guerra, critica anche aspramente i politici occidentali per la loro posizione di non consentire l'uso delle armi consegnate sul territorio russo dall'Ucraina. "Si deve affrontare Putin con un linguaggio forte", afferma, respingendo l'idea di "escalation" come infondata. "L'escalation è già qui - l'avversario di Putin ha invaso il territorio russo! Ma lui non reagisce affatto", conclude Bondarev.

10:13 Bilancio ucraino: cinque civili uccisi e oltre 20 feriti negli attacchi russi Negli ultimi 24 ore, cinque civili sono stati uccisi e almeno 22 feriti, compreso un bambino, negli attacchi russi in Ucraina, secondo le autorità regionali, come riferito dal "Kyiv Independent".

09:37 Deposito di carburante di Proletarsk in fiamme: le immagini satellite mostrano l'entità dell'incendioL'Ucraina ha attaccato un enorme deposito di carburante a Proletarsk nel sud della Russia con droni all'alba di domenica. L'incendio non è stato spento nemmeno dopo un giorno, con oltre 40 pompieri feriti, secondo le autorità regionali. Le immagini satellite dimostrano l'ampiezza dell'incendio:

L'Ucraina ha preso di mira recentemente diverse raffinerie e strutture petrolifere russe con droni, con l'obiettivo di disturbare l'approvvigionamento di carburante alle truppe nemiche e ridurre i ricavi dell'industria petrolifera russa.

09:16 Kyiv: oltre 1.300 soldati russi 'neutralizzati' in un solo giornoLe perdite russe rimangono elevate secondo i dati ufficiali di Kyiv: 1.330 soldati russi sono stati uccisi o messi fuori combattimento in un solo giorno. Dal'inizio della guerra a febbraio 2022, un totale di 601.800 soldati russi sono stati "neutralizzati", secondo il ministero della Difesa ucraino. Il ministero ha anche riferito che il nemico ha perso cinque carri armati in più (8.518 in totale) dall'inizio dell'invasione russa. L'Ucraina afferma di aver distrutto o sequestrato più di 16.500 veicoli corazzati e oltre 13.800 droni. Questi dati non possono essere verificati, poiché Mosca non rivela informazioni sulle sue perdite in Ucraina.

08:47 Biden difende la resistenza dell'Ucraina: nessun presidente dovrebbe arrendersi ai dittatori"Nessun presidente dovrebbe arrendersi ai dittatori", ha detto Joe Biden. "Putin pensava di poter prendere Kyiv in tre giorni", ha detto il presidente degli Stati Uniti durante la prima serata della convention del Partito Democratico, secondo "Kyiv Independent". "Tre anni dopo, l'Ucraina è ancora libera". Il democratico ha contrapposto il suo record di sostegno a una NATO robusta e a un'Ucraina libera a quello dell'ex presidente Donald Trump, che ammirava il presidente russo Vladimir Putin. "Nessun comandante in capo dovrebbe mai arrendersi ai dittatori", ha detto Biden.

08:31 La Russia lancia attacchi aerei notturni sull'UcrainaLa Russia ha lanciato attacchi aerei notturni sull'Ucraina, concentrandosi su nove regioni al centro, nord e sud del paese, secondo l'aeronautica ucraina via Telegram. Tre missili e 25 droni sono stati abbattuti. Si tratta del quinto attacco missilistico su Kyiv questo mese, con allarmi aerei avvenuti 41 volte ad agosto, ha detto il militare. Il militare ha anche affermato di aver sventato un attacco con droni su Kyiv il giorno precedente.

07:52 L'amministrazione militare: l'attacco missilistico della Russia su Kyiv è stato respinto - Nessun danno segnalato finora

All'alba di oggi, le forze russe hanno apparentemente attaccato Kyiv dal nord. L'amministrazione militare della città di Kyiv lo ha annunciato tramite Telegram. "Le informazioni preliminari indicano che il nemico ha attaccato la capitale dell'Ucraina dal nord, probabilmente utilizzando missili balistici come l'Iskander. Questo è il quinto attacco missilistico su Kyiv questo mese!" Il messaggio dice che i missili sono stati intercettati dalle forze di difesa aerea ai margini della città. Non sono stati segnalati danni o vittime a Kyiv fino ad ora.

07:38 Il Belarus: Lukashenko invia truppe e aerei aggiuntivi al confine con l'Ucraina

Il Belarus ha dispiegato truppe e aerei aggiuntivi della difesa aerea al confine con l'Ucraina, secondo il maggior generale Andrei Lukyanovich, comandante delle forze di difesa aerea bielorusse, secondo il quotidiano ucraino "Kyiv Independent". Questa notizia arriva poco dopo che il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha dichiarato di aver inviato un terzo dell'esercito del paese al confine quest'estate. Lukashenko ha giustificato l'accumulo di truppe lungo il confine con i "malintesi" tra Belarus e Ucraina. Lukyanovich ha dichiarato in televisione nazionale che le forze militari bielorusse hanno dispiegato aerei, missili antiaerei e unità radio-tecniche al confine. Il servizio di guardia di frontiera statale ucraino non ha confermato le affermazioni di Lukyanovich circa le truppe e le armi aggiuntive del Belarus al confine. Più di una settimana fa, il servizio ha riferito che non c'erano segni di accumulo di truppe lungo il confine bielorusso nonostante l'ordine di Lukashenko.

A causa delle azioni delle truppe ucraine nella regione di Kursk, la Russia è costretta a spostare truppe da altri fronti attivi lì. Lo riferisce un rapporto pubblicato dall'Istituto degli Stati Uniti per gli Studi di Guerra (ISW). "Le forze russe hanno dispiegato truppe aggiuntive nell'Oblast' di Kursk sin dalla prima settimana dell'avanzata ucraina e hanno probabilmente riassegnato circa 5.000 soldati alla regione", hanno detto gli analisti.

06:54 Zelensky: un secondo summit per la pace in Ucraina dovrebbe tenersi quest'anno

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incoraggiato i diplomatici del suo paese a garantire che il secondo summit per la pace in Ucraina si tenga entro la fine dell'anno. Durante un incontro di capi di missioni diplomatiche in Ucraina, incentrato su "La diplomazia della guerra: resilienza, armi, vittoria", Zelensky ha detto, secondo l'agenzia di stampa statale Ukrinform e secondo l'amministrazione presidenziale, "Penso che il primo summit sia stato un importante successo per l'Ucraina. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione. Ora stiamo preparando il secondo summit per la pace e è importante che si tenga quest'anno. Dobbiamo fare tutto il possibile per farlo accadere. Dobbiamo allargare il cerchio di sostegno al comunicato del primo summit".

06:22 L'Ucraina: un altro attacco aereo russo su Kyiv

La Russia ha continuato i suoi attacchi notturni su Kyiv, secondo i resoconti ucraini. Le unità di difesa aerea sono state attive durante le prime ore del mattino per respingere un altro attacco aereo russo su Kyiv, come annunciato dall'amministrazione militare della capitale ucraina su Telegram. I testimoni hanno riferito di aver sentito esplosioni che sembravano il dispiegamento di unità di difesa aerea.

05:11 Kiev Reports Multiple Drone Strikes in Districts Away from the FrontDuring the night, multiple drone strikes occurred in various Ukrainian regions far from active battlefronts. According to air defense reports, the areas of Sumy, Poltava, Kherson, and Mykolaiv were targeted. Air defense was also active near Kyiv. The local administration advised residents to seek shelter. No damage has been reported yet.

02:23 USA Continues Supporting Kyiv - Discussion on Kursk OffensiveDespite Ukraine's counteroffensive in Russia's Kursk region, the USA remains committed to supporting Kyiv. A representative from the US Department of Defense stated, "US President Joe Biden has clearly expressed our commitment to supporting Ukraine and standing by their side for as long as needed." The USA continues to prioritize military aid for Kyiv. During a phone call, US Secretary of Defense Lloyd Austin reassured his Ukrainian counterpart Rustem Umerov of the USA's continued support, as mentioned by the representative. During their conversation, Austin gained a better understanding of Ukraine's goals for the counteroffensive.

01:07 Germania Fornisce un Altro Sistema Iris-T a UcrainaGermania ha compilato un altro pacchetto di armi per l'Ucraina. Secondo la pagina di panoramica del Ministero della Difesa, le consegne attuali includono, tra le altre cose, un terzo sistema di difesa aerea Iris-T SLS. Inoltre, includono diverse migliaia di munizioni per artiglieria, droni, un Bergepanzer 2 e centinaia di fucili con munizioni adeguate.

00:20 Zelenskyy: La Capture di Soldati Russi a Kursk è il Maggior Successo Dalla Inizio della GuerraSecondo il Presidente Volodymyr Zelenskyy, l'offensiva nell'area di Kursk è il più significativo successo nella cattura di soldati russi dalla inizio della guerra. Durante una discussione con i diplomatici ucraini, ha dichiarato che questi soldati sarebbero stati in seguito scambiati con ucraini detenuti. Finora, gli esperti stimano che la Russia ha catturato più ucraini dell'Ucraina russi.

22:21 Comandante Ceceno: Caduti a Kursk "Vanno in Paradiso"Un comandante ceceno, Apti Alaudinow del Reggimento Achmat che combatte contro i russi, avrebbe incoraggiato i coscritti russi a partecipare alla prima linea a Kursk, dicendo che quelli che cadono nella regione "vanno in paradiso."

21:58 Zelenskyy: Le Linee Rosse della Russia Sono State Rende Obsolete dall'Incursione UcrainaIl Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha dichiarato che l'incursione ucraina in Russia era considerata improbabile e quindi è rimasta segreta. Pochi mesi fa, diversi paesi hanno espresso preoccupazione che l'incursione avrebbe "attraversato le linee rosse cruciali della Russia." Ora, secondo Zelenskyy, "il concetto di linee rosse della Russia è crollato nelle vicinanze di Sushcha."

21:38 Lituania Inizia la Costruzione di una Base dell'Esercito TedescoLa Lituania ha iniziato la costruzione di una base militare per i soldati tedeschi. Attesa per essere completata entro la fine del 2027, la base ospiterà fino a 4.000 soldati tedeschi. Sarà il primo dispiegamento all'estero a lungo termine della Bundeswehr dal Secondo Mondiale. Nel 2021, la Germania ha deciso di schierare truppe in NATO e stato membro UE Lituania confinante con la Russia. Il Ministro della Difesa lituano Raimundas Karoblis stima che i costi di costruzione supereranno un miliardo di euro.

21:15 Presidente Ceco: L'Ucraina potrebbe Entrare nella NATO con Territorio Parzialmente OccupatoIl Presidente ceco Petr Pavel è aperto all'idea che l'Ucraina entri nella NATO nonostante i suoi territori parzialmente occupati. Egli crede che l'Ucraina potrebbe negoziare la pace con la Russia nei prossimi anni, ha detto al sito di notizie "Novinky". Un tale accordo potrebbe significare che la Russia continua a detenere parte del territorio ucraino per un periodo prolungato, senza che gli "stati democratici" sanzionino questi cambiamenti di confine. Questo confine provvisorio potrebbe quindi consentire di accogliere l'Ucraina nella NATO nei territori che controlla in quel momento, ha detto Pavel. La Germania è entrata nella NATO nel 1955 mentre era parzialmente occupata dall'Unione Sovietica.

21:57 Le truppe ucraine si avvicinano al ponte provvisorio russo

Le truppe ucraine hanno preso il controllo della città di Vyshniivka, situata nella provincia russa di Kursk, secondo gli analisti della guerra. Questa posizione li posiziona a circa 12 chilometri dal ponte provvisorio sul fiume Seym, che al momento serve come unico mezzo per la

