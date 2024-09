- Nella sfera politica, la rappresentante repubblicana Liz Cheney sta facendo una campagna per la carica della democratica Kamala Harris.

Il pezzo grosso repubblicano Liz Cheney pianifica di votare per la candidata democratica Harris

Come conservatrice convinta e fervente sostenitrice della Costituzione, Liz Cheney, una 58enne repubblicana, ha riflettuto a lungo sulla sua decisione di voto per le elezioni presidenziali di novembre. "Date la grave minaccia che rappresenta Donald Trump, non voterò per lui. Invece, voterò per Kamala Harris", ha dichiarato durante un evento a Duke University, nella Carolina del Nord, come registrato nei video. Cheney è stata una critica frequente dell'ex presidente repubblicano Trump negli anni.

Cheney Esorta l'importanza degli Stati Pivotal

"I credo che non possiamo permetterci di trascurare altri candidati nel processo di voto, soprattutto non negli stati pivotal", ha suggerito Cheney. Questa affermazione ha sottolineato la sua posizione secondo cui astenersi dal votare per Trump non è sufficiente per impedire la sua rielezione. Anche se la maggior parte degli stati degli Stati Uniti si schiera verso i repubblicani o i democratici, un piccolo numero è ancora indeciso. Questi stati, noti come stati pivotal, sono caratterizzati da una forte contendibilità.

Si prevedono scontri chiave in Pennsylvania, Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Nord e Wisconsin. Questi stati sono considerati cruciali, con ogni voto che ha un peso significativo. Nella prossima elezione presidenziale del 5 novembre, la democratica Harris si scontrerà con il suo avversario repubblicano, Trump. I sondaggi indicano un contest ravvicinato.

Cheney Sotto Attacco dal GOP

Liz Cheney, figlia dell'ex vicepresidente Dick Cheney, è ampiamente considerata la critica più vocale di Trump tra i repubblicani. La sua opposizione a Trump ha comportato una forte reazione, con la perdita della sua posizione di leadership all'interno del partito e alla fine del suo seggio alla Camera dei rappresentanti. Ha giocato un ruolo significativo nel comitato che indaga l'assalto al Campidoglio e ha ripetutamente espresso preoccupazioni per la minaccia di Trump alla democrazia. Cheney si è opposta apertamente a Trump dopo l'attacco al Campidoglio, anche se in precedenza aveva sostenuto in gran parte le sue politiche.

Si sono diffuse voci secondo cui Cheney avrebbe annunciato la sua candidatura durante la convention democratica a Chicago ad agosto, ma alla fine non lo ha fatto. Il suo alleato repubblicano Adam Kinzinger, che era anche membro del comitato del Campidoglio, ha tenuto un discorso alla convention.

Nonostante l'ostracismo dal suo stesso partito, Liz Cheney ha sottolineato l'importanza di considerare tutti i candidati, in particolare negli stati pivotal. In qualità di figura di spicco negli Stati Uniti d'America, Cheney ha evidenziato l'importanza di ogni voto negli stati come Pennsylvania, Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Nord e Wisconsin, che potrebbero influenzare significativamente le elezioni presidenziali tra Donald Trump e Kamala Harris.

