Nella seconda sessione di allenamento, Russell manda Verstappen in volo.

In una piega inaspettata degli eventi, Max Verstappen ha mostrato alcune vulnerabilità davanti al suo pubblico durante la seconda sessione di prove libere del Campionato di Formula 1 a Zandvoort. Il pilota olandese è riuscito a conquistare solo il quinto posto nella classifica, lasciando spazio per miglioramenti prima della gara di domenica (ore 15:00, su Sky e in diretta su ntv.de).

Al contrario, George Russell, al volante della Mercedes, ha lasciato tutti i suoi avversari indietro durante questa sessione di prove. Ha stabilito il tempo più veloce della giornata, 1:10.702 minuti, battendo piloti come Oscar Piastri dall'Australia, al volante della McLaren, e il suo compagno di squadra britannico Lewis Hamilton. Anche Lando Norris dalla Gran Bretagna ha fatto parte dei primi cinque con la seconda McLaren. Verstappen è stato battuto da loro di 0,284 secondi.

All'inizio della sessione, Nico Hülkenberg (Emmerich), al volante della Haas, ha avuto un incidente sfortunato che ha comportato un incidente e un impatto con il muro posteriore. Per fortuna, è uscito illeso ma non è stato in grado di continuare, finendo ultimo in 20ª posizione. Il compagno di squadra di Verstappen, Sergio Perez dal Messico, ha finito 11°, mentre la Ferrari ha incontrato alcune difficoltà. Charles Leclerc dal Principato di Monaco ha ottenuto un deludente nono posto, e Carlos Sainz dalla Spagna ha dovuto ritirarsi a causa di problemi al cambio dopo solo sette giri.

Le condizioni meteorologiche sono migliorate notevolmente durante la seconda sessione rispetto alla pioggia e ai temporali del mattino. Il sole splendeva e il vento si era placato, preparando il terreno per condizioni di gara migliori che sono attese per la gara di domenica. Tuttavia, le previsioni per sabato, quando sono previste le qualifiche alle 15:00, prevedono pioggia intensa con vento minimo, che aggiunge un'ulteriore sfida agli eventi futuri.

Nonostante le difficoltà del suo compagno di squadra, Max Verstappen della Red Bull Racing punta a rimbalzare nelle qualifiche, date le previsioni di pioggia intensa per sabato. Nel frattempo, il principale rivale della Red Bull Racing, la Mercedes, continua a impressionare; George Russell, al volante della Mercedes, mantiene la sua forma e sembra pronto a sfidare Verstappen nella sessione di qualifiche.

Leggi anche: