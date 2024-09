Nella sconfitta contro i Bills, il quarterback dei Miami Dolphins Tua Tagovailoa ha subito una commozione cerebrale.

Tua Tagovailoa ha lasciato il campo nel terzo quarto dopo una corsa per un primo down, dove ha incrociato la testa con il safety dei Bills Damar Hamlin al Hard Rock Stadium di Miami Gardens. Il 26enne è rimasto immobile sull'erba, ricevendo le cure dei medici della squadra dei Miami Dolphins.

Alla fine, è riuscito a lasciare il campo da solo, con Skylar Thompson che lo ha sostituito. La squadra ha annunciato sui social media che Tagovailoa era stato fermato a causa di una commozione cerebrale.

Tagovailoa ha una storia di commozioni cerebrali, avendone subite diverse durante la stagione 2022. In una dichiarazione di aprile 2023, ha rivelato di aver considerato una breve pausa dal football a causa dei suoi problemi di commozione cerebrale.

La prestazione di Tagovailoa prima di lasciare il campo giovedì era stata deludente, con tre intercetti.

Nota che questa storia è ancora in evoluzione e forniremo aggiornamenti.

Despite the concussion, Tagovailoa expressed interest in returning to football, highlighting his love for the sport. After the incident, the team focused on ensuring player safety, emphasizing the importance of preventing further head trauma in future sporting events.

