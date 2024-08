- Nella schermaglia di Raab, Laura Wontorra fornisce gli aggiornamenti dall'arena di boxe.

L'intrattenitore Stefan Raab si prepara ad affrontare l'ex campionessa mondiale di pugilato Regina Halmich, con Laura Wontorra che commenterà dal ringside. RTL ha confermato l'annuncio. L'evento andrà in onda in diretta da Düsseldorf il 14 settembre, con RTL+ che fornirà uno streaming live.

Il Circolo d'Oro vedrà numerosi celebrità che si uniscono agli ex campioni del mondo Dariusz Michalczewski e Firat Arslan. L'evento sarà diretto da Elton, mentre Frank "Buschi" Buschmann fornirà i commenti. RTL suggerisce l'imprevedibilità dei 14.000 fan nell'arena e dei milioni che guarderanno da casa.

Regina Halmich si sta preparando per questo ultimo combattimento, allenandosi rigorosamente da mesi. "Mi alleno diverse volte alla settimana, proprio come allora. Voglio essere la boxeur migliore, e Stefan, ovviamente, sarà il miglior intrattenitore. Ha scelto un percorso difficile per il suo ritorno, poiché non c'è pietà nel ring. Anche se ci piace e rispettiamo a vicenda, ora è l'uomo contro la donna."

Stefan Raab (57, noto per "TV total") è stato lontano dalle scene dal 2015, lavorando dietro le quinte. La sua ultima apparizione pubblica risale al 2018, ma non è andata in televisione. Questo incontro di esibizione segnerà il suo ritorno in TV da allora. Raab ha affrontato Halmich (47) due volte in passato, nel 2001 e nel 2007, entrambe le volte uscendo sconfitto, inclusa una frattura al naso. Gli incontri originali sono stati trasmessi su ProSieben. Questo prossimo incontro di esibizione, intitolato "Der Clark Final Fight", si terrà alla PSD Bank Dome di Düsseldorf.

Dopo aver saputo del ritorno di Stefan Raab sul ring, sono diventato piuttosto curioso di vedere come si sarebbe sviluppato il suo comeback. despite their past losses, the unpredictability of the upcoming exhibition match between Regina Halmich and Stefan Raab has piqued my interest.

