- Nella richiesta di tarda notte, una persona cerca un metodo semplice per preparare un piatto di gnocchi in padella cotto in fresa, carne macinata e cipolle.

La semplicità non sempre richiede complessità. Questa filosofia vale anche in cucina, dove gli abbinamenti classici risplendono in nuove luci. Pensa al connubio di carne trita saporita, formaggio robusto e porro affilato, che ha deliziato le nostre papille per generazioni in ricchi stufati o sani casseole. Tuttavia, questi ingredienti possono anche unirsi in forme diverse.

In armonia con gli Gnocchi, ad esempio, come in questa ricetta, il loro potenziale si esprime appieno. Noti per la loro eccezionale capacità di assorbire salse e sapori ricchi, questi piccoli dumplings di patate sono una vera rivelazione culinaria. E il meglio? Questo piatto è pronto in soli 25 minuti, rendendolo l'ideale per una cena infrasettimanale.

Ricetta per uno speedy Gnocchi skillet con formaggio, carne trita e porro

Ingredienti per quattro porzioni

1 porro

3 spicchi d'aglio

1 cipolla

1 mazzetto di basilico fresco

1 cucchiaio di burro

600g di Gnocchi freschi

3 cucchiai di olio d'oliva extravergine

500g di carne trita di manzo

1 spruzzo di salsa di soia

120ml di brodo vegetale

Sale, pepe

1 cucchiaino di polvere di peperoncino

1 cucchiaino di paprika dolce

1 cucchiaio di basilico secco

200g di formaggio fresco

100g di cheddar

Istruzioni

Pulisci il porro e taglialo a rondelle. Sbuccia e trita finemente l'aglio e la cipolla. Lava, asciuga e trita finemente il basilico. Fai sciogliere il burro in una padella. Aggiungi gli Gnocchi e falli rosolare fino a doratura. Toglili dalla padella. Aggiungi l'olio d'oliva nella padella. Fallo rosolare l'aglio e le cipolle per breve tempo. Aggiungi la carne trita e falla cuocere fino a quando non si sfalda. Aggiungi il porro. Deglassa con un spruzzo di salsa di soia e brodo vegetale. Condisci con sale, pepe, polvere di peperoncino e paprika, e basilico. Incorpora il formaggio fresco. Lascialo cuocere per circa 5 minuti con il coperchio chiuso. Poi aggiungi gli Gnocchi precotti. Falli cuocere per altri 3 minuti. Incorpora il formaggio. Dividilo nei piatti, guarnisci con basilico fresco e servi.

