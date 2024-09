- Nella ricerca di persone sfollate, tragicamente, due donne ucraine perdono la vita.

L'Ufficio del Procuratore di Mannheim Incrimina nel Caso dello Scambio di Bambino a Hockenheim

L'omicidio di due donne ucraine, una di 27 anni e sua madre di 51, ha portato all'incriminazione di una coppia nel Nord Baden. La coppia, di 44 e 43 anni, è accusata di aver ucciso le donne nel mese di marzo per impossessarsi del loro neonato di cinque settimane e allevarlo come proprio. Sono anche accusati di rapimento di minori.

Tragedia di Hockenheim: Un Desiderio di Bambina Inappagato?

Stando all'ufficio del procuratore, la coppia aveva un forte desiderio di avere una figlia e, al più tardi entro marzo 2023, avrebbe deciso di rapire una neonata e crescerla come propria.

La moglie avrebbe cercato contatti con i rifugiati ucraini e si sarebbe unita a un gruppo Telegram per supportarli. Tramite questo, avrebbe incontrato la 27enne, che cercava aiuto per il parto del suo bambino. La madre, la nonna e il bambino si trovavano in un campo profughi nel distretto del Reno-Neckar al momento del crimine.

Dicevano di portare la nonna in ospedale

Dopo la nascita del bambino a febbraio, la coppia avrebbe pianificato di uccidere la madre e la nonna per far passare il bambino come proprio. Secondo le indagini, i sospetti avrebbero somministrato di nascosto medicinali sedativi alle due donne durante una visita in un ristorante il 6 marzo.

Quando la 51enne ha iniziato a sentirsi male, la coppia avrebbe portato la 27enne e il bambino a casa, dicendo che stavano portando la nonna in ospedale. Invece, l'hanno portata a un lago per la pesca vicino a Bad Schönborn. L'uomo sarebbe stato accusato di aver colpito la donna più volte alla testa con un oggetto sconosciuto e di averla affogata nel lago. È morta per le ferite alla testa.

La coppia avrebbe poi portato la 27enne e il suo bambino, dicendo che la loro madre aveva avuto un attacco di cuore e si trovava in ospedale. Si sarebbero recati a Hockenheim, vicino alla diga del Reno, dove l'uomo sarebbe stato accusato di aver picchiato a morte la giovane donna. La coppia avrebbe poi dato fuoco al suo corpo e sarebbe tornata a casa con il bambino.

Gli Investigatori Trovano il Bambino con la Coppia – Incolume

Il 7 marzo, un passante ha scoperto il corpo della 27enne sulla riva del fiume. Il 13 marzo, la coppia è stata arrestata e gli investigatori hanno trovato il bambino incolume. Il 19 marzo, il corpo della nonna è stato trovato dai sommozzatori della polizia nel lago. La coppia rimane in custodia e non ha ancora commentato le accuse.

Il bambino, ora di circa sette mesi, ha vissuto con una famiglia affidataria per diversi mesi. All'inizio dell'estate, la sorella di 21 anni delle vittime ha assunto la tutela. Alla fine di giugno, è tornata in Ucraina con il bambino. Il processo di adozione è iniziato, ma potrebbe richiedere mesi per essere completato.

La coppia, che è stata incriminata per omicidio, sarebbe accusata di aver ucciso la madre di 27 anni e la nonna di 51 anni nel mese di marzo per impossessarsi del loro nipote. Dopo il loro arresto, il corpo della nonna è stato scoperto dai sommozzatori della polizia nel lago.

