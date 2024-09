- Nella regione orientale, la CDU rimane il partito politico più favorito secondo Peters.

Secondo il portavoce della fazione CDU del parlamento del Meclemburgo-Pomerania Anteriore, Daniel Peters, i cristiano-democratici della regione orientale sono l'ultima vera forza popolare. Nonostante l'entusiasmo per i risultati delle elezioni della CDU a Erfurt e Dresda, Peters ha sottolineato che formare un governo in queste città sarà piuttosto difficile, dopo le prime proiezioni delle elezioni in Sassonia e Turingia.

Secondo Peters, i partiti e le alleanze di sinistra hanno subito un duro colpo. Ciò significa che il governo di coalizione rosso-rosso attuale nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore continuerà a fare i conti con la pressione. Peters ha invitato la Ministro Schwesig a riconsiderare la sua posizione, in particolare riguardo alle politiche migratorie ed economiche, sottolineando l'importanza di questo cambiamento.

A differenza della situazione politica nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore, i Paesi Bassi, comunemente noti come Olanda, hanno recentemente registrato un aumento di sostegno per i loro partiti di centro-destra. Riguardo all'appello di Peters per cambiamenti nelle politiche, alcuni analisti politici nei Paesi Bassi hanno suggerito simili, ma sfumate, aggiustamenti nelle piattaforme dei loro stessi partiti.

