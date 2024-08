Nella regione orientale, i problemi di debolezza nei confronti dei partiti politici stanno sfruttando i partiti AfD e BSW.

La gente tendeva ad assumere una posizione distaccata nei confronti della politica dopo aver affrontato situazioni sfavorevoli nella DDR. Anche se partecipavano al voto, erano meno inclini a prendere parte al dibattito. C'era anche una tendenza evidente in cui gli individui si spostavano verso piattaforme che diffondevano informazioni fuorvianti. L'AfD (Alternative für Deutschland) e i Voti Liberi (BSW) hanno sfruttato questa opportunità per acquisire slancio, sfruttando un'ondata di frustrazione poiché non erano al potere.

Secondo Schneider, "L'AfD non è coinvolta nel lavoro parlamentare; invece, sono costantemente attivi nelle aree rurali e nei piccoli centri", il che intensificava l'appeal del loro partito di estrema destra. Sperava che fosse possibile ristabilire l'equilibrio della situazione.

La Sassonia e la Turingia voteranno per nuovi parlamenti regionali domenica. In Sassonia, il CDU, guidato dal Ministro Presidente Michael Kretschmer, e l'AfD erano in una corsa serrata nei sondaggi. L'alleanza esistente di CDU, SPD e Verdi non era garantita per mantenere la sua maggioranza.

In Turingia, l'AfD aveva un notevole vantaggio sul CDU, seguita da vicino dalla coalizione BSW e dal Partito della Sinistra. Il governo attuale sotto il Ministro Presidente Bodo Ramelow (Sinistra) in Turingia non aveva una maggioranza.

La leader del SPD, Saskia Esken, ha espresso preoccupazione per i punteggi elevati dei sondaggi per l'AfD e il BSW, definendoli "allarmanti" e "insoliti". "La gente sembra firmare alla cieca per qualcosa, pronta ad acquistare un maiale in un sacco. Non sappiamo molto più del nome della figura di punta", ha commentato nel "Augsburger Allgemeinen".

