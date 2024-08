- Nella regione della Baviera, i lavoratori delle asili hanno un tasso di malattia più elevato rispetto alla popolazione generale.

In Baviera, un recente esame ha rivelato che i professionisti dell'assistenza all'infanzia si ammalano e si assentano dal lavoro più frequentemente rispetto ad altre professioni. Nel 2023, i dipendenti dell'assistenza all'infanzia hanno avuto un'assenza media di circa 24 giorni per malattia, mentre le altre professioni hanno registrato una media di circa 18 giorni, secondo la Fondazione Bertelsmann e il Fachkräfte-Forum, che rappresenta i professionisti del settore.

A livello nazionale, la fondazione ha rivelato tassi di assenza ancora più elevati: i lavoratori dell'assistenza all'infanzia hanno un'assenza media di quasi 30 giorni all'anno, rispetto ai 20 giorni di tutte le professioni.

La fondazione, che sostiene anche il Fachkräfte-Forum, basa la sua valutazione nazionale principalmente sui dati della compagnia assicurativa DAK, che copre il 12,2% dei lavoratori dell'assistenza all'infanzia. Le figure delle altre compagnie assicurative confermano anche questa tendenza, afferma la fondazione. Inoltre, il numero di giorni di malattia dei lavoratori dell'assistenza all'infanzia è aumentato del 26% tra il 2021 e il 2023, principalmente a causa dello stress psicologico.

Un'esperta avverte di un ciclo dannoso

"Molti asili sono intrappolati in un circolo vizioso: a causa dei tassi di malattia in aumento, un numero crescente di specialisti è assente, aumentando il carico di lavoro per il personale rimanente", dice Anette Stein, esperta di assistenza all'infanzia della Fondazione Bertelsmann. "L'educazione di alta qualità dell'infanzia, l'assistenza e l'istruzione sono praticamente irraggiungibili in molti posti".

Secondo i dati della fondazione dalla compagnia assicurativa Techniker, le infezioni respiratorie e le malattie mentali sono le cause più comuni di assenza per malattia. Per coprire le assenze per malattia, vacanza e formazione, la fondazione stima che siano necessari circa 97.000 specialisti a tempo pieno a livello nazionale, con un costo annuale di €5,8 miliardi.

Il finanziamento affidabile per il personale di sostituzione non è regolato ovunque in modo coerente

Il Fachkräfte-Forum descrive la situazione del personale negli asili come critica in tutto il paese. C'è una carenza di candidati adatti e di finanziamenti adeguati per il personale di sostituzione qualificato. I tassi di malattia elevati devono essere gestiti dalle

