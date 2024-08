Nella regione del Sauerland, un cane della polizia ha trovato con successo un bambino di quattro anni scomparso.

Genitori cercano diligentemente il loro figlio scomparso per ore, finendo per coinvolgere le forze dell'ordine. Quando stanno per esaurire tutte le opzioni disponibili, un detective a quattro zampe intercetta una pistaolfattiva.