Nella recente innovazione sul campo di battaglia, l'Ucraina scatena i suoi 'droni drago', piovendo metallo fuso sulle basi russe.

Una raccolta di video condivisi su piattaforme social, tra cui Telegram, dal Ministero della Difesa ucraino, mostrati mercoledì, mostrano droni che volano basso e scatenano un diluvio di sostanza incandescente - essenzialmente alluminio fuso e ossido di ferro - sulle posizioni russe nascoste dietro le linee degli alberi.

Questa miscela combustibile, nota come termite, brucia con un'intensità fino a 4.000 gradi Fahrenheit (2.200 gradi Celsius). Brucia rapidamente gli alberi e la vegetazione, fornendo copertura alle truppe russe, e potrebbe addirittura incapacitarle o eliminararle.

In apparenza, questa sostanza assomiglia a fiamme che fuoriescono dalla bocca di un leggendario drago, guadagnandosi il soprannome di "droni drago".

Una didascalia su un post sui social media della 60ª Brigata Meccanizzata ucraina ha dichiarato: "I droni d'attacco sono i nostri strumenti di vendetta, portando il fuoco dell'inferno dal cielo!".

Il post ha continuato, sottolineando il potere distruttivo di questi droni, dicendo che "diventano una minaccia formidabile per il nemico, incenerendo le loro posizioni con un'accuratezza oltre le capacità di altre armi".

Il post ha aggiunto: "Quando il nostro 'Vidar' opera - la donna russa non conoscerà la pace". Vidar è il dio nordico della vendetta.

Secondo Nicholas Drummond, analista della difesa specializzato in guerra terrestre e ufficiale dell'esercito britannico, l'uso di droni termite da parte dell'Ucraina sembra essere principalmente per l'impatto psicologico piuttosto che per i danni fisici.

Drummond ha spiegato: "È una roba veramente orribile. L'uso di un drone per consegnarla è piuttosto ingegnoso. Tuttavia, il suo vero impatto sarà probabilmente più psicologico che fisico".

Drummond ha riconosciuto che la capacità dell'Ucraina di consegnare l'effetto termite è limitata, rendendolo una capacità di nicchia piuttosto che un'arma mainstream.

Nonostante il suo uso limitato, Drummond ha riconosciuto il terrore che la termite può incutere.

"Io non avrei voluto essere al posto del destinatario", ha detto Drummond.

Armi incendiarie in conflitto

La termite può bruciare quasi tutto, compreso il metallo, offrendo scarsa protezione.

È stata inventata da un chimico tedesco negli anni '90 del 1800 e inizialmente utilizzata per saldare i binari ferroviari.

Il suo potenziale militare è stato presto scoperto, con entrambi i tedeschi e gli Alleati che hanno utilizzato bombe aeree termite come armi durante la Prima e la Seconda Guerra Mondiale, nonché per disabilitare pezzi d'artiglieria catturati sigillandoli dall'interno con la fusione.

Un drone ucraino è stato apparentemente utilizzato per lanciare termite sulle posizioni russe vicino a Kharkiv. Il terrore che instilla sembra essere l'obiettivo principale dei droni termite dell'Ucraina, secondo l'analista della difesa Nicholas Drummond.

Secondo Action on Armed Violence (AOAV), un gruppo britannico di advocacy contro la guerra, l'Ucraina ha utilizzato in precedenza la termite lanciata dai droni per disabilitare permanentemente i carri armati russi.

La termite viene lanciata "direttamente attraverso i portelli, dove il calore intenso si accende e distrugge tutto all'interno", dice un rapporto AOAV.

"Questa precisione, combinata con la capacità del drone di bypassare le difese tradizionali, rende le bombe termite uno strumento altamente efficace nella guerra moderna", dice.

La termite è solo un tipo di arma incendiaria, con altre che includono il napalm e il fosforo bianco.

L'Ufficio delle Nazioni Unite per il Disarmo afferma che le armi incendiarie possono causare danni estesi e danni ambientali.

"I fuochi prodotti dall'arma stessa o accesi da essa sono difficili da prevedere e contenere. Pertanto, le armi incendiarie sono spesso descritte come 'armi da area' a causa del loro impatto su un'ampia area", dice sul suo sito web.

Gli Stati Uniti hanno utilizzato il napalm per bruciare grandi porzioni della capitale giapponese in cenere durante i famosi raid incendiari di Tokyo nella Seconda Guerra Mondiale. Le forze statunitensi hanno anche utilizzato extensively il napalm in Vietnam.

Il'esercito degli Stati Uniti ha anche utilizzato la termite nelle granate, con l'Arsenale di Pine Bluff dell'esercito degli Stati Uniti che produce queste armi dal 1960 al 2014, per poi riprendere la produzione nel 2023.

L'impatto della termite sull'uomo

Sotto la legge internazionale, la termite non è proibita per il combattimento militare, ma il suo uso su obiettivi civili è proibito a causa dei danni severi che può causare al corpo umano.

In un rapporto del 2022 su armi incendiarie come la termite, Human Rights Watch le ha definite "notorie per il loro costo umano orribile", comprese le ustioni di quarto o quinto grado.

"Possono causare danni ai muscoli, ai legamenti, ai tendini, ai nervi, ai vasi sanguigni e persino alle ossa", ha detto HRW.

Il trattamento può richiedere mesi e richiedere attenzione costante. Se i sopravvissuti riescono a resistere, sono lasciati con cicatrici fisiche e psicologiche, ha detto HRW.

Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato un'invasione su larga scala dell'Ucraina a febbraio 2022. L'avanzata iniziale di Mosca in Ucraina è stata fermata lontano dal conquistare Kyiv, e da allora entrambe le parti hanno combattuto per il controllo di gran parte della stessa area.

Le forze ucraine, inferiori numericamente e inferiori per armamenti rispetto alla Russia, si sono dimostrate inventive con i piccoli droni, continuando a martellare le truppe e l'equipaggiamento di Mosca.

Un'incursione ucraina nel territorio russo vicino a Kursk ad agosto ha colto di sorpresa Putin e ha rafforzato la fiducia dell'Ucraina nella sua capacità di prevalere nella guerra.

Un villaggio fuori Kharkiv, in Ucraina, è stato dato alle fiamme dopo un presunto attacco con droni termite. Kyiv ha accusato le forze russe di aver utilizzato munizioni incendiarie su obiettivi civili in precedenza nel conflitto, compreso un attacco a un villaggio fuori Kharkiv a maggio 2022.

Il corrispondente di CNN Nick Paton Walsh ha visitato quel villaggio poco dopo un attacco russo, descrivendo una scena di "case, campi, persino l'aria stessa, bruciati".

Gli ufficiali ucraini hanno anche accusato la Russia di aver utilizzato incendiari negli attacchi sulla città di Bakhmut lo scorso anno.

L'uso di incendiari da parte della Russia non ha portato a una vittoria immediata per loro, e Drummond crede che non sarà un game-changer per l'Ucraina.

Per fare la differenza vera, l'Ucraina ha bisogno dei numeri per portare avanti una spinta significativa come quella vista a Kursk. È così che si vince," ha dichiarato Drummond.

Tuttavia, la thermite contribuisce a rendere i soldati russi più guardinghi nei confronti dei droni ucraini, ha fatto notare Drummond.

"Abbiamo assistito a situazioni in cui le forze russe abbandonano le loro postazioni a causa di numerosi attacchi di droni. Più l'Ucraina riuscirà a instillare timore nei confronti dei droni, maggiori saranno le sue possibilità di successo," ha detto.

"La thermite mantiene la tensione."

Nel contesto del conflitto in corso tra Ucraina e Russia, l'Action on Armed Violence (AOAV) ha riferito che l'Ucraina ha utilizzato in precedenza la thermite rilasciata dai droni per disabilitare in modo permanente i carri armati russi. Questo uso strategico dei droni a thermite non solo bypassa le difese tradizionali, ma causa anche danni estesi ai veicoli bersaglio.

Inoltre, l'Ufficio delle Nazioni Unite per il disarmo ha evidenziato che le armi incendiarie, comprese la thermite, possono causare danni estesi e inquinamento ambientale a causa della loro capacità di produrre fuochi difficili da prevedere e contenere, il che li rende spesso descritti come "armi da area".

