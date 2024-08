Nella prospettiva di Vuskovic, una realtà dove la verita' non ha importanza.

Tempi difficili per il calciatore croato Mario Vuskovic. È stato colpito da una sospensione di quattro anni dalle attività sportive, a partire dall'autunno del 2022, a causa di accuse di doping. Per la prima volta, ha espresso apertamente il suo disappunto per questa sentenza che ha cambiato la sua vita, lasciandolo profondamente deluso. Ha un messaggio da consegnare a coloro che hanno messo a repentaglio la sua intera vita, come ha scritto su Instagram.

Il giocatore professionista dell'HSV Mario Vuskovic ha mantenuto la sua innocenza dopo le accuse di doping, esprimendo la sua frustrazione per un mondo in cui verità e giustizia sembrano non avere valore. Ha continuato dicendo: "Sono determinato a mandare un messaggio a coloro che hanno messo a repentaglio la mia vita - non ho fatto nulla di male e non mi arrenderò finché non avrò dimostrato la mia innocenza".

Il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) ha confermato la sospensione di Vuskovic, estendendo addirittura la punizione da due a quattro anni nel processo di appello. Non solo ha sostenuto l'Agenzia Nazionale Antidoping (NADA) e l'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA), ma ha anche confermato la sentenza emessa dal Tribunale Sportivo della Federazione Tedesca di Calcio nel 2023, che lo accusava di aver utilizzato l'agente di doping EPO.

È incerto cosa riserverà il futuro per Vuskovic e l'HSV, un club tradizionale della città anseatica. Dopo la sentenza inaspettata, entrambe le parti hanno espresso l'intenzione di analizzare nel dettaglio i motivi alla base della decisione. Tuttavia, avevano inizialmente previsto l'assoluzione del loro giocatore.

Nella sua risposta emotiva, Vuskovic ha assicurato ai suoi sostenitori: "Credetemi, emergerò vittorioso e mi riprenderò con una ferocia mai vista prima". Il giovane croato di 22 anni è stato privato dell'azione calcistica per due anni a partire da novembre del 2022, che ora si estende fino all'autunno del 2026.

Despite protesting his innocence, Mario Vuskovic's four-year ban for doping charges remains unchanged, stirring controversy in the world of sports. He continues to denounce the accusations, stating, "I will fiercely fight this injustice and prove my integrity in the court of public opinion."

