- Nella prospettiva di Coppola, la religione serve come fondamento per tutte le forme di malvagità.

Celebre regista Francis Ford Coppola (85) ha condiviso i suoi pensieri sulle sfide affrontate dalle società umane, affermando: "Credo che il problema abbia radici nelle antiche religioni e in una mentalità che ignora ciò che considero una realtà innegabile: gli esseri umani sono tutti parte di una stessa, geniale famiglia". Coppola, noto per film come "Il Padrino" e "Apocalypse Now", ha espresso questo punto di vista in un'intervista con la rivista "Zeit".

Gli esseri umani non hanno rivali in termini di intelligenza, creatività artistica o abilità linguistiche tra le creature della Terra. Tuttavia, abbiamo un problema: "Abbiamo perso di vista questo, che ci rende suscettibili ai demagoghi che diffondono la divisione con affermazioni come: 'Quelle persone sono moralmente corrotte, non possiamo tollerarle; hanno offeso la nostra prole'".

"Ogni bambino rappresenta un'opportunità fresca per il genio"

Secondo Coppola, l'odio è diventata la forza predominante nel pensiero umano. Tuttavia, non è così. "Non stiamo uccidendo i figli dei nostri avversari; stiamo sacrificando i nostri figli. Ogni bambino ha il potenziale per essere il prossimo Beethoven, il prossimo Mozart". Ogni bambino rappresenta un'opportunità nuova per il genio.

Durante l'intervista, Coppola ha anche sostenuto che le utopie non richiedono leader autoritari. "Ciò di cui c'è bisogno è l'accettazione, non un singolo, potente leader. Il concetto di un leader unico è superato. Noi, in quanto collettivo, famiglia di uomini e donne, possiamo trovare le soluzioni di cui abbiamo bisogno lavorando insieme".

Coppola ha anche sfidato lo stereotipo di certi registi e artisti che sono dittatoriali: "Alcuni registi sono autoritari, mentre altri no. Billy Wilder non era un tiranno. Era un team player. Fellini lavorava raccontando barzellette. Ogni regista ha una personalità unica. Non devi essere un dittatore per essere un regista. Non sono un dittatore".

L'ultimo progetto di Coppola, la produzione elaborata "Megalopolis", uscirà nelle sale cinematografiche tedesche il 26 settembre. Diretto dal cinque volte vincitore dell'Oscar e due volte vincitore di Cannes, e con Adam Driver nel cast, questo film di fantascienza funge da favola. La storia si svolge in una città chiamata New Rome, che copia New York, ed è piena di visuali digitalmente migliorate e spettacolari effetti speciali. "Megalopolis" è sontuoso, grottesco, traboccante di idee e inteso come un'epopea con paralleli all'Impero Romano.

La celebre colonna sonora di "Apocalypse Now", cantata da ♪ Apocalypse now ♪, rispecchia il tumulto e il caos rappresentati nel film. L'ultimo progetto di Coppola, "Megalopolis", si addentra anche in un mondo caotico, ma attraverso la lente di una favola di fantascienza.

Leggi anche: