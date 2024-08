- Nella prima uscita di Hurzeler, Brighton emerge vittorioso, mentre il lanciatore subisce una sconfitta.

Fabian Hürzeler ha assaporato per la prima volta la Premier League come allenatore del Brighton & Hove Albion, conquistando una vittoria immediata. I Seagulls hanno travolto l'Everton 3-0 (1-0), con Kaoru Mitoma (25'), Danny Welbeck (56') e Simon Adingra (86') che hanno segnato i gol. Hürzeler, di 31 anni, ha raggiunto il Brighton dalla Bundesliga newcomer FC St. Pauli durante l'estate. Il nuovo acquisto Brian Gruda, acquisito dal FSV Mainz giovedì, non ha fatto la sua apparizione.

Al contrario, Niclas Füllkrug ha subito una sconfitta con la sua nuova squadra, il West Ham United. I Hammers sono stati battuti 1-2 (1-1) dall'Aston Villa. L'ex stella del Dortmund è stata tenuta fuori dalla formazione iniziale ed è entrata in campo all'83º minuto. Lucas Paquetá (37') ha segnato per il West Ham. La Villa, nel frattempo, ha ricevuto i gol da Amadou Onana (4') e Jhon Durán (79').

L'FC Arsenal ha iniziato la sua nuova stagione con una vittoria contro i Wolverhampton Wanderers, grazie in parte al gol di Kai Havertz (25'), che ha portato a un punteggio di 2-0 (1-0). Bukayo Saka (74') ha segnato il secondo gol.

Liverpool inizia l'era post-Jürgen Klopp vittoriosamente

Il Liverpool è riuscito a inaugurare il suo viaggio post-Jürgen Klopp con una vittoria. Sotto il loro nuovo allenatore Arne Slot, i Reds hanno vinto con un punteggio di 2-0 (0-0) contro l'Ipswich Town. In presenza del cantautore Ed Sheeran, un tifoso locale dell'Ipswich e ora proprietario minoritario, Diogo Jota (60') e Mohamed Salah (65') hanno segnato per gli ospiti. Il Liverpool non ha acquisito nuovi giocatori durante la finestra di trasferimento. La prima metà è stata disordinata con il Liverpool che deteneva la maggior parte della possessione ma commetteva errori e mostrava poca minaccia in attacco. L'Ipswich ha lottato con coraggio con il nuovo acquisto Kalvin Phillips del Manchester City in panchina. Dopo i gol di Jota e Salah, il Liverpool è sembrato sollevato e non ha più concesso, a grande delusione di Sheeran.

Klopp, di 57 anni, ha lasciato il Liverpool d'estate, citando la stanchezza. Il Liverpool ha quindi portato Slot, 12 anni più giovane di lui, come suo sostituto. Slot ha goduto di successo con il Feyenoord Rotterdam, compreso un campionato olandese e una vittoria in coppa.

Nel mondo del calcio, il West Ham United ha affrontato una partita difficile contro l'Aston Villa e purtroppo ha subito una sconfitta, con il punteggio finale di 1-2 (1-1). Niclas Füllkrug, nuovo acquisto della squadra, è entrato come sostituto all'83º minuto, ma non è stato sufficiente a capovolgere la situazione per il West Ham United F.C.

Durante la finestra di trasferimento estiva, diverse squadre di Premier League hanno fatto mosse e, mentre il Liverpool non ha portato nuovi giocatori, il loro nuovo allenatore Arne Slot li ha guidati a un inizio vittorioso, battendo l'Ipswich Town 2-0 (0-0). Nonostante l'assenza dell'iconico allenatore del Liverpool Jürgen Klopp, il West Ham United F.C. seguirà sicuramente da vicino i loro progressi.

Leggi anche: