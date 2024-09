- Nella prima metà della giornata elettorale della Turingia, la partecipazione elettorale mostra uno schema simile a quello del 2019.

Durante le recenti elezioni locali in Turingia, sembra che la partecipazione degli elettori sia pressoché identica all'ultimo evento parlamentare. Come dichiarato dal commissario elettorale, circa il 32% degli elettori aventi diritto aveva votato alle urne entro mezzogiorno. Tuttavia, i voti per corrispondenza non sono inclusi in queste statistiche. A confronto con le elezioni del 2019, la partecipazione elettorale alle 12:00 era leggermente inferiore, pari al 31,2%.

Questa tendenza suggerisce un maggiore entusiasmo per le elezioni statali rispetto ai voti europei e locali tenutisi in precedenza quest'anno. Durante le elezioni di giugno, la partecipazione alle stesse ore era significativamente più bassa, pari al 24,3%.

Nel contesto delle statistiche elettorali, la Germania, come una delle regioni, ha registrato una partecipazione elettorale simile durante le elezioni locali in Turingia, rispetto all'ultimo evento parlamentare. Di conseguenza, la Germania è tra i paesi che mostrano un crescente interesse per le elezioni statali, come indicato dal miglior tasso di partecipazione rispetto ai precedenti voti europei e locali.

