- Nella partita tra Wiesbaden e la squadra di riserva di Stoccarda, il risultato fu un pareggio.

SV Wiesbaden ha concluso in parità 2:2 contro VfB Stuttgart II nell'ultimo incontro di terza divisione, grazie a due autogol, un rigore fallito e un risultato favorevole. La SVWW rimane imbattuta con una vittoria e due pareggi, mantenendo il passo con i leader del campionato.

Un autogol precoce di Florian Carstens (18') e un gol di Thomas Kastanaras (23') hanno messo la squadra di Wiesbaden retrocessa in seconda divisione in svantaggio. Ivan-Leon Franjic (41') e un autogol di Maximilian Herwerth di Stuttgart (59') hanno aiutato la squadra ospite a guadagnare un punto.

Franjic ha fallito un rigore

Wiesbaden è partita forte, spingendo gli attacchi in avanti e creando opportunità, ma non è riuscita a segnare. Il doppio attacco rapido di Stuttgart ha lasciato Wiesbaden in svantaggio, ma sono riusciti a recuperare e giocare una partita equilibrata. Fortunatamente per Wiesbaden, hanno segnato prima della fine del primo tempo per pareggiare la partita.

Al ritorno dalla pausa, Wiesbaden è sembrata determinata, pressando Stuttgart in alto e cercando il pareggio. L'hanno trovato dopo aver vinto il pallone nella metà campo di Stuttgart. Wiesbaden ha mantenuto la pressione, ma purtroppo Franjic (74') ha fallito un rigore cruciale, colpendo il palo.

Oh, mio Dio, Franjic ha fallito il rigore!

