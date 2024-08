Nella partita di apertura della stagione, la Georgia Tech sorprende la decima squadra della classifica Florida State, causando un notevole sconvolgimento.

I Seminoles, guidati dal quarterback senior transfer DJ Uiagalelei, hanno percorso il campo in apertura, coprendo 75 yard in circa 4 minuti per segnare un touchdown e concludere con una giocata astuta per un calcio di conversione da due punti.

Georgia Tech ha risposto con una propria spettacolare serie da touchdown, coprendo 79 yard in soli 3.5 minuti. Nel secondo quarto, Georgia Tech ha preso il comando grazie a una faticosa serie da 14 giocate e 75 yard che ha consumato circa 8 minuti di gioco.

Il kicker di Florida State, Ryan Fitzgerald, ha pareggiato il punteggio alla fine del primo tempo con un calcio da 59 yard che è passato di stretta misura sulla traversa. In celebrazione, Fitzgerald ha deliziato il pubblico di Dublino con una camminata che imitava il fighter irlandese di MMA Conor McGregor.

Il resto del terzo quarto è rimasto a zero. Georgia Tech ha ripreso il comando all'inizio del quarto quarto con una corsa da 1 yard del running back Jamal Haynes. Florida State ha risposto prontamente con una serie da touchdown per pareggiare a 21-21.

Georgia Tech ha fatto affidamento sul suo gioco di corsa per tutta la partita, consumando gli ultimi 6.5 minuti prima che il kicker Aidan Birr segnasse un calcio da 44 yard mentre l'orologio segnava zero.

L'atmosfera suggeriva che Florida State avesse il sopravvento per gran parte della partita, ma il risultato inaspettato ha lasciato il pubblico appassionato in uno stato di shock.

Un'ondata di tifosi FSU ha fatto il viaggio a Dublino. I Seminoles cercavano di rimbalzare dalla deludente campagna dell'anno precedente, che si è conclusa con la squadra che mancava ai playoff di football universitario nonostante avesse chiuso la stagione imbattuta e vinto il campionato ACC.

L'esclusione della squadra dai playoff è stata giustificata dal comitato di selezione, che ha fatto notare che un infortunio alla fine della stagione del quarterback stellare di FSU Jordan Travis aveva fondamentalmente cambiato le potenzialità dei playoff della squadra. Travis poi è passato alla NFL, dove è stato scelto dai New York Jets durante l'offseason.

Con i playoff che passano a un formato a 12 squadre da questa stagione, i casi di squadre imbattute della grande conferenza ignorate per i playoff diventeranno cosa del passato.

Più di 25.000 fan hanno fatto il viaggio per la partita, un evento previsto per contribuire a €115 milioni all'economia locale, secondo lo sponsor della partita Aer Lingus.

Questa partita di Dublino è stata la sesta volta dal 2012 che una partita di football universitario è stata giocata in Irlanda.

Lo stadio Aviva ospiterà Iowa State contro Kansas State l'anno prossimo e Pittsburgh contro Wisconsin nel 2027.

