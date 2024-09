Nella nuova struttura di leadership, Nagelsmann designa Kimmich come nuovo capitano della squadra della DFB.

Dopo il ritiro di Toni Kroos, Thomas Müller, capitano Ilkay Gündogan e portiere Manuel Neuer, la nazionale di calcio tedesca ha bisogno di una ricostruzione. Il nuovo allenatore Julian Nagelsmann ha scelto Joshua Kimmich come nuovo capitano della squadra. Antonio Rüdiger e Kai Havertz saranno i suoi vicecapitani.

Kimmich, un giocatore di 29 anni del Bayern Monaco, è stato nominato da Nagelsmann lunedì a Herzogenaurach. Assumerà la carica di capitano durante la partita contro l'Ungheria sabato (20:45 CET) a Düsseldorf per la Nations League.

Non si tratta di una scelta senza precedenti per Kimmich, che ha già indossato la fascia di capitano in sette occasioni, sempre come sostituto. Continua una tradizione di capitani del Bayern che rappresentano la nazionale tedesca, con leggende come Lothar Matthäus, Franz Beckenbauer, Manuel Neuer e Philipp Lahm tra i suoi predecessori.

Nagelsmann ha elogiato la mentalità di Kimmich e lo ha considerato un successore logico di Gündogan come capitano. "Il capitano rappresenta il punto di vista della squadra nei confronti dello staff tecnico", ha detto Nagelsmann. "Kimmich, Rüdiger e Havertz ci danno un equilibrio fantastico".

Ter Stegen si aggiudica il posto da titolare

Marc-André ter Stegen è stato promosso al ruolo di primo portiere della nazionale di calcio tedesca dopo anni di attesa. L'ex portiere Manuel Neuer, che aveva ricoperto il ruolo per quindici anni, si è ritirato dalla nazionale.

Ter Stegen, 32 anni, aveva servito come riserva affidabile per Neuer, anche dopo che l'infortunio sciistico di Neuer lo aveva lasciato con una frattura alla gamba inferiore. Neuer è tornato in tempo per il Campionato Europeo casalingo, mentre ter Stegen è tornato in panchina. "Ter Stegen si merita questo posto ora", ha detto Nagelsmann.

Ter Stegen ha giocato nove anni come portiere indiscusso al Barcellona e ha assunto la carica di capitano all'inizio di questa stagione. Ha un totale di 40 presenze internazionali, a partire dal suo debutto nel 2012.

Per le partite della Nations League contro l'Ungheria e i Paesi Bassi ad Amsterdam martedì, sono stati nominati Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) e Alexander Nübel (VfB Stuttgart). Entrambi i giocatori non hanno ancora esordito a livello internazionale. "Il posto è assicurato, ma è ancora in gioco dietro di esso", ha detto Nagelsmann.

