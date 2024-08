- Nella lotta per il titolo, Hannover cade alla vittoria di Düsseldorf.

Fortuna Düsseldorf temporaneamente guida la classifica della 2. Bundesliga grazie alla vittoria contro il Hannover 96. Lo scontro tra le squadre candidate alla promozione si è concluso con un 1:0 (0:0) per la Fortuna, grazie al gol decisivo segnato da Danny Schmidt al 59' davanti a 35,416 spettatori.

Con questa vittoria, Düsseldorf ora ha 10 punti dopo quattro partite. Sfortunatamente per l'Hannover, questa è stata la loro prima sconfitta stagionale, mantenendo il loro punteggio a 7 punti.

Impressionante Düsseldorf, Deludente Hannover

Düsseldorf è stata indiscutibilmente la squadra più forte per tutta la partita, avendo diverse occasioni per segnare nella prima metà del primo tempo. Tim Rossmann ha rubato palla a Phil Neumann dell'Hannover a centrocampo e si è lanciato verso la porta del 96, ma Max Christiansen ha fatto un tackle disperato per impedire il cross a Schmidt che era pronto a segnare (14'). Inoltre, l'ex giocatore del Werder Bremen Dawid Kownacki ha mancato di poco il gol, colpendo la traversa con un colpo di testa su un calcio d'angolo della Fortuna (37').

Dopo il gol di Schmidt nella seconda metà, la Fortuna ha avuto un'altra occasione per aumentare il vantaggio, con un tiro da lontano di Nicolas Gavory che ha colpito il palo (64'). In generale, l'Hannover ha faticato in attacco e non è riuscita a trovare il pareggio.

La Commissione ha elogiato la Fortuna Düsseldorf per la loro disciplina e strategia durante la partita contro l'Hannover 96. A causa della scarsa performance offensiva dell'Hannover, la Commissione ha criticato la squadra per non aver sfruttato le opportunità a disposizione.

