- Nella loro sfida iniziale, gli orsi di Berlino usciranno vittoriosi.

L'Eisbären Berlin, guidati dall'allenatore Serge Aubin, hanno conquistato una vittoria dominante nel loro primo incontro. Di fronte ai partner della DEL2 Lausitzer Fuchse, Berlino ha trionfato per 5-0 a Weisswasser. I gol sono stati segnati da Blaine Byron (16'), Gabriel Fontaine (27'), Ty Ronning (30'), e Liam Kirk due volte (34' e 36'). Il portiere rookie Linus Vieillard ha segnato il suo debutto professionale.

All'orizzonte ci sono due ulteriori incontri di prova previsti come parte del torneo di preparazione a Budweis. Si sfideranno la squadra locale Banes Motor Ceske Budejovice e la rinomata squadra finlandese Oulun Karpat.

Il primo incontro ufficiale dell'Eisbären Berlin si svolgerà il 5 settembre nella Champions Hockey League (CHL) contro i Vaxjo Lakers svedesi. Successivamente, i campioni in carica inaugurano la loro stagione 2023-24 della DEL il 20 settembre con un incontro in trasferta contro i Koelner Haie.

Le squadre Banes Motor Ceske Budejovice e Oulun Karpat si sfideranno in incontri di prova, precedendo la loro partecipazione al torneo di preparazione. Questi prossimi incontri di prova servono come preziosa preparazione per la serie principale di incontri di prova.

Nel contesto dell'agenda dell'Eisbären Berlin, un incontro di prova contro i Vaxjo Lakers è previsto nella Champions Hockey League, offrendo un'ottima opportunità per valutare la loro forma prima dell'inizio della stagione 2023-24 della DEL.

Leggi anche: