Nella loro prima gara di Champions League dopo Klopp, il Liverpool ha mostrato una forma impressionante.

Liverpool FC si aggiudica la prima vittoria in Champions League sotto la guida di Arne Slot, superando il vantaggio iniziale dell'AC Milan. Sfortuna italiana segnata dalla sconfitta e dall'infortunio del portiere. Juventus e Aston Villa brillano prima degli scontri con Leipzig e Bayern München.

Liverpool FC ha celebrato la sua prima vittoria in Champions League sotto la guida del nuovo allenatore Arne Slot. La squadra inglese ha dimostrato il suo valore, vincendo per 3-1 (2-1) contro l'AC Milan, nonostante la precedente sconfitta per 0-1 nel campionato domestico contro il Nottingham Forest sabato scorso.

Il Milan è partito alla grande con un gol dell'ex stella del Dortmund Christian Pulisic al 3º minuto. Tuttavia, il Liverpool ha ripreso il controllo a metà del primo tempo. Il difensore francese Ibrahima Konaté (23º) e il capitano Virgil van Dijk (41º) hanno segnato per invertire la situazione, con Dominik Szoboszlai, ex giocatore del Leipzig, che ha chiuso il punteggio sul 3-1 (67º). La gioia della vittoria del Liverpool è stata offuscata dalla tragica morte di un tifoso in un incidente stradale vicino all'aeroporto di Bergamo.

Il Milan ha subito un'altra delusione insieme alla sconfitta. Il portiere francese Mike Maignan è stato costretto a lasciare il campo a causa di una collisione al 51º minuto. Tra due settimane, l'AC Milan affronterà i campioni della Bundesliga della scorsa stagione, il Bayer Leverkusen, in Germania.

Talento turco under-21 sigla la vittoria della Juventus

La Juventus di Torino ha iniziato il suo doppio impegno in Bundesliga con una vittoria per 3-1 (2-0) contro il PSV Eindhoven. I loro prossimi avversari, l'RB Leipzig, li incontreranno in Sassonia tra due settimane. Poco più di tre settimane dopo, il VfB Stuttgart visiterà Torino.

Il giovane giocatore della nazionale turca Kenan Yildiz ha segnato il gol dell'apertura al 21º minuto, segnando il primo gol della Juventus e battendo il record di Alessandro Del Piero come più giovane marcatore della Champions League per il club, che aveva segnato contro il Borussia Dortmund nel 1995 a 20 anni e 308 giorni. Weston McKennie (27º) e Nicolás González (52º) hanno segnato anch'essi per i campioni italiani in carica. Ismael Saibari ha segnato un gol di consolazione in extremis (90+3).

L'Aston Villa ha fatto il suo debutto in Champions League con una vittoria per 3-0 (2-0) contro i Young Boys di Berna. Youri Tielemans (27º), Jacob Ramsey (38º) e l'ex hamburghese Amadou Onana (86º) hanno contribuito al successo della squadra, posizionandola come prossima avversaria del Bayern München il 2 ottobre. Lo Sporting Lisbona ha inaugurato la campagna con una vittoria per 2-0 (1-0) contro l'OSC Lille.

La vittoria in Champions League del Liverpool contro l'AC Milan segna la prima vittoria della squadra sotto la guida del nuovo allenatore Arne Slot, estendendo la striscia vincente dopo la sconfitta nel campionato domestico. Nonostante il vantaggio iniziale del Milan grazie a Christian Pulisic, la resilienza del Liverpool ha portato a una vittoria per 3-1, con contributi da Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk e Dominik Szoboszlai.

Il giovane talento turco della Juventus, Kenan Yildiz, ha battuto il record di Alessandro Del Piero segnando il gol dell'apertura nella vittoria per 3-1 contro il PSV Eindhoven, mettendo la squadra in una posizione di forza per l'imminente scontro con l'RB Leipzig nella Champions League.

Leggi anche: